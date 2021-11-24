France 24: Научный совет Франции рекомендует вернуть ограничения для сдерживания COVID-19

На фоне роста показателей заболеваемости во Франции Научный совет при правительстве выпустил новые рекомендации, которые позволят держать эпидемию под контролем, передаёт France 24. Эксперты советуют расширить масочный режим на закрытые помещения, перевести больше сотрудников на дистанционную работу, сократить число посетителей массовых мероприятий, а также усилить тестирование школьников.

Во Франции начался новый виток эпидемии. Чтобы избежать неконтролируемой пятой волны коронавируса, Научный совет сегодня выпустил новые рекомендации.

Во-первых, усилить масочный режим, особенно в закрытых помещениях, где требуется санитарный пропуск. В этом парижском ресторане лишь незначительное число посетителей носят маски, когда ходят по помещению. Рекомендация снова сделать их обязательными не кажется очевидной.

ПАРИЖАНКА: Потому что все прошли вакцинацию, мы находимся в незаражённом, защищённом месте, так что вдобавок обязательство носить маски станет перебором и, я думаю, это станет шагом назад.

Владелец ресторана считает, что такая мера станет меньшим злом.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТОРАНА: Если нужно, мы это сделаем и установим (масочный режим. — ИноТВ), потому что (мы готовы на. — ИноТВ) всё, кроме закрытия и комендантского часа, — вот что важно.

На улице ношение масок уже стало обязательным во многих департаментах после постановления префекта.

Ещё одна рекомендация Научного совета — расширить дистанционную работу. Пока правительство отказалось от этой идеи, которую тем не менее поддерживают учёные для замедления распространения вируса.

АНН-КЛОД КРЕМЬЁ, инфекционист больницы Людовика Святого: Мы знаем, что всякое сокращение передвижения людей также сократит их взаимодействие и, следовательно, передачу вируса.

Наконец, рекомендуется уменьшить скопление людей. Премьер-министр поддержал возвращение ограничений на число посетителей. Директор театра в Марселе не может осознать, что учреждения культуры снова попадут под санкции.

МАША МАКЕЕВА, директор Национального театра Ла Крие в Марселе: Мы правда стали чемпионами по санитарной обработке в нашем доме. Я думаю, что люди находятся в гораздо большей безопасности в зрительном зале: они не передвигаются, сидят лицом (к сцене. — ИноТВ), они совершенно неподвижны и носят маски. Люди полностью соблюдают все правила, у них есть санитарные пропуска.

Чтобы держать эпидемию под контролем, Научный совет также предлагает усилить тестирование детей в школе при выявлении первого заболевшего в классе.