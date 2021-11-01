WT: поведение Ирана «превращается в проблему», предупредил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье заявил, что «агрессивные» попытки Ирана развивать свою ядерную программу начинают «превращаться в проблему», пишет The Washington Times. По словам Блинкена, США по-прежнему считают, что лучший способ урегулировать текущий кризис — это возврат к «ядерной сделке» дипломатическим путём, однако не исключают и «других вариантов» действий.

Администрация президента США Джо Байдена в минувшее воскресенье предупредила, что ядерная программа Ирана «превращается в проблему» и что у Вашингтона и его союзников остаётся всё меньше времени на то, чтобы заключить с Тегераном какие-либо договорённости прежде, чем тот накопит достаточно топлива для того, чтобы получить возможность создать ядерное оружие, сообщает The Washington Times. По данным газеты, такую позицию озвучил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Господин Блинкен в эфире телеканала CBS сообщил, что США и их союзники рассматривают самые разные варианты действий на случай провала переговоров с Ираном — включая, по всей видимости, и военное вмешательство, уточняется в материале WT.

«Мы по-прежнему считаем, что лучший способ вернуть иранскую ядерную программу в те рамки, в которые её поместил так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), — это дипломатия. Но мы также рассматриваем и другие варианты на случай, если Иран не готов быстро и добросовестно вступить с нами в переговоры и начать с той точки, где мы остановились в июне, — приводит слова Бликена газета. — Рассматриваются все варианты, но важно вот что: Иран, к сожалению, продолжает агрессивно работать над ядерной программой. До того момента, когда у него хватит ядерного топлива для создания одного образца ядерного оружия, времени остаётся всё меньше. А у нас остаётся всё меньше пространства для манёвра для того, чтобы в случае возвращения к соблюдению условий соглашения и нами, и Ираном реально восстановить все преимущества этого договора. Иран уже достаточно узнаёт и делает, и это превращается в проблему».

В случае если Ирану удастся обзавестись ядерным оружием, в плане нацбезопасности и внешней политики он превратится для США и для союзного им Израиля в настоящий «кошмар», предупреждает обозреватель WT. Кроме того, это полностью изменит баланс сил на Ближнем Востоке, немедленно превратив исламскую республику в самого влиятельного регионального игрока, отмечает журналист.

По информации The Washington Times, Блинкен также подчеркнул, что восстановить соглашение и вновь ограничить ядерные амбиции Тегерана пытаются и остальные подписанты СВПД, включая Великобританию, Францию, Германию, Россию и Китай. Ранее Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин в совместном заявлении призвали президента Ирана Ибрахима Раиси как можно скорее воспользоваться возможностью вернуться за стол переговоров, пишет издание.