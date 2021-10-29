TF1: французские спецслужбы сорвали план госпереворота, которым руководил конспиролог

Французские спецслужбы раскрыли заговор, целью которого был государственный переворот. Как передаёт TF1, обвинение было предъявлено конспирологу Реми Дайе, который планировал захватить Елисейский дворец и другие ключевые точки французской столицы с целью свергнуть государство и установить «народную власть».

2 октября Реми Дайе, подозреваемому в организации в подполье военизированного отряда с целью захвата Елисейского дворца, было предъявлено обвинение. Как передаёт TF1, расследование, проведённое спецслужбами Франции, раскрыло все масштабы планируемого переворота во главе с небольшой группой ультраправых.

Для начала Реми Дайе, 55-летний бывший региональный руководитель партии «Демократическое движение», исключённый из этой политической организации, обрушил на депутатов и сенаторов целый поток электронных писем с угрозами, но почти все они нашли упокоение в электронной папке «мусорная корзина».

«Народное восстание неизбежно», — обещал автор писем Реми Дайе-Видеманн. Он выдвигал обвинения в адрес «геноцидного» правительства, предложившего народу «вакцину-убийцу». Большинство отмахнулось, но один депутат всё же просигнализировал об этих письмах в прокуратуру.

«Мы даём вам последний шанс, это вопрос нескольких дней или недель», — написал Реми Дайе, но его самого отпор властей предержащих настиг ещё раньше: 22 октября Реми Дайе было предъявлено обвинение в терроризме — и план восстания был сорван.

По данным спецслужб, в это сообщество входили 300 человек, в том числе 36 офицеров региональных силовых структур. Их набором и подготовкой занимались бывшие военные, которые должны были их «закалять». Сам Дайе, взявший на себя наставническую миссию, руководил подготовкой к перевороту дистанционно, из своего дома в Малайзии.

Среди сторонников данной операции были разные люди, порой обладавшие удивительными профессиями, в том числе действующие полицейские и военные, врачи, одна женщина-юрист и мэр города средней руки. В настоящее время 12 из них предъявлено обвинение. Они подозреваются в помощи крошечной, но опасной ультраправой группировке, которую сами они называли «Честь и нация».

Операция опиралась на иерархически организованную национальную подпольную организацию, разделённую на региональные подразделения. Паническая риторика насчёт последствий вакцинации у них переплеталась с неонацизмом. Движение претендовало на то, чтобы быть «всеобъемлющим» — именно так указано в отчёте службы госбезопасности. Но разнородные идеологические течения внутри группы Дайе были объединены одной целью: свергнуть государство и установить «народную власть».

Последовательность действий была такая: уничтожив связь 5G, центры вакцинации и места хранения вакцин, напасть на Елисейский дворец. Попутно предполагалось взять и другие ключевые точки французской столицы, в частности, Национальное собрание и сенат. Революционеры были готовы и к кровопролитию.

«Безусловно, нам придётся применить силу», — написал Реми Дайе 17 марта в послании своим военизированным отрядам.

Адвокат обвиняемого заверил, что его клиент призывал лишь «к мирному и демократическому свержению существующей политической системы в рамках осуществления данных ему свободы слова, мнения и совести», без какого-либо обращения к терроризму. Адвокат также осуждает предвзятое отношение к своему клиенту судей и СМИ.