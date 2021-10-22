Вести: из-за падения рейтингов украинские власти ударят по политическим оппонентам

На фоне падения рейтинга Владимира Зеленского и его партии у украинских властей остаётся всего два пути: очередное закручивание гаек или отставки проштрафившихся чиновников. Как пишут «Вести», эксперты полагают, что логичным шагом со стороны власти будет ужесточение мер против политических оппонентов, поскольку такими действиями на время можно заглушить проблемы.

Судя по последнему рейтингу Киевского международного института социологии, «конфетно-букетный» период между Владимиром Зеленским и его избирателями закончился. Как пишут «Вести», всего за месяц глава государства растерял более 8% рейтинга. Похожие показатели и у его партии «Слуга народа», по данным социологов, утратившей 5% и уступившей первенство «Евросолидарности» Петра Порошенко. И если прибавить к этому череду старых новых скандалов, то для Владимира Зеленского вырисовывается очень тревожная тенденция.

Как отмечает издание, опрос, проведённый 15–18 октября, показал падение рейтинга Владимира Зеленского с 33,3% до 24,7%.

«Речь о кумулятивном эффекте от Pandora Papers и санитарного фактора — в квартирах попросту холодно. Обычно народ злее с конца октября и до весны, когда теплеет и люди расслабляются. На сей раз всё началось раньше, очевидно, нехорошим сигналом стал скандал с офшорами, что ударило по ядру позитивного образа президента: мол, мы думали, он другой, а он такой же, как они», — говорит «Вестям» политтехнолог Андрей Золотарёв.

Букет проблем дополняют рост тарифов на ЖКХ, возобновление боевых действий в Донбассе и чудовищная ситуация с заболеваемостью.

«Эти проблемы носят стратегический характер, и их можно на время заглушить локальными действиями — как в шахматах, тактически пожертвовав пешкой, выиграв коня (к примеру, закрыв телеканалы). Но нерешаемых проблем всё равно больше», — убеждён политолог Николай Спиридонов.

«На фоне падения рейтингов логичным шагом со стороны власти будет ужесточение мер против политических оппонентов, как это случилось прошлой зимой, когда были введены санкции против Виктора Медведчука и закрыты три его телеканала. Думаю, сегодня под ударом окажутся СМИ (ужесточат цензуру), партии (ЕС, ОПЗЖ, «Партия Шария»), общественные деятели», — считает политолог Денис Гаевский.

По мнению экспертов, альтернативой закручиванию гаек является традиционный для власти подход с отставками проштрафившихся чиновников.

«Глобально у власти есть всего две мизансцены: раздача шуб с барского плеча и рубка голов худых бояр! Всё остальное — импровизация на эти темы. Сейчас же, визуально, результаты опроса сознательно «разгоняют», и для Зеленского это — сигнал об опасности, «красная лампочка», но не более того», — убеждён Золотарёв.