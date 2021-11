WTimes: неплохо для вирусного мема — антибайденовский гимн оказался в топах американских чартов

Антибайденовская композиция Lets Go Brandon американского рэпера Лозы Александера быстро очутилась в топах американских чартов, пишет The Washington Times. «Неплохо для композиции, которая стартовала как вирусный мем», — отмечает издание.

Всего за девять месяцев пребывания в должности президента США Джо Байден вдохновил рэпера из Нью-Джерси на создание хита, оказавшегося в топе музыкальных чартов, пишет The Washington Times. Однако, как иронично отмечает издание, не стоит ожидать, что глава Белого дома добавит эту композицию в свой плейлист.



Антибайденовский гимн Lets Go Brandon рэпера Лозы Александера оказался во вторник — через неделю после релиза — на первом месте в Apple iTunes среди произведений в стиле рэп и хип-хоп.







Кроме того, Lets Go Brandon во вторник заняла 2-е место в общем чарте iTunes в США, уступив первенство только композиции Easy On Me певицы Адель. Размещённый на YouTube клип, снятый на его песню, набрал почти 2 млн просмотров.



«Неплохо для композиции, которая стартовала как вирусный мем», — отмечает издание.



The Washington Times напоминает, что фраза «Let’s go Brandon» стала боевым кличем правых после того, как 2 октября на соревнованиях NASCAR репортёр NBC Келли Ставаст заявила в эфире, что толпа, скандировавшая в тот момент F… Joe Biden («Е… Джо Байдена!». — ИноТВ), на самом деле выкрикивала: «Let’s go Brandon» («Давай, Брэндон!». — ИноТВ), имея в виду победившего в гонке пилота Брэндона Брауна.