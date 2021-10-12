УП: Украина и ЕС подписали долгожданный Договор по открытому небу
Украина и Европейский союз подписали Договор по открытому небу. Как пишет «Украинская правда», церемония подписания состоялась в рамках саммита «Украина — ЕС» 12 октября в Киеве.
С украинской стороны соглашение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, со стороны ЕС — глава дипломатии Жозеп Боррель и посол Словении на Украине Томаш Менцин.
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