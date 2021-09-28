WSJ: на провальную попытку государственного строительства в Афганистане США потратили больше, чем на план Маршалла

США потратили на восстановление Афганистана и на провальную попытку государственного строительства в этой стране $145 млрд, пишет The Wall Street Journal. Таким образом Вашингтон израсходовал на эти цели больше, чем на план Маршалла, который в пересчёте на современные деньги обошёлся Америке в сумму $137 млрд, говорится в статье.
США за два десятилетия в Афганистане потратили $145 млрд на то, чтобы превратить одну из беднейших стран мира в самодостаточную экономику, пишет The Wall Street Journal. Это стало самой смелой в этом веке попыткой государственного строительства со стороны западных стран.
Однако этот проект в значительной степени провалился. Экономика Афганистана действительно выросла, а миллионы афганцев получили доступ к образованию, здравоохранению и работе. Но экономика, которую США помогли выстроить, полагается преимущественно на иностранную помощь, большая часть которой испарилась в одночасье.
По мнению международных экспертов, экономика Афганистана и благосостояние его народа находятся на грани коллапса после ухода США в прошлом месяце и захвата власти талибами*.
Один из чиновников Министерства обороны США в прошлом месяце в своём докладе откровенно заявил специальному генеральному инспектору США по восстановлению Афганистана (Sigar): «Если посмотреть, сколько мы потратили и что получили взамен, то это просто умопомрачительно».
Майкл Маккинли, посол США в Афганистане с 2014-го по 2016 год, признал: «В целом государственное строительство в Афганистане не увенчалось успехом».
По данным Sigar, одни только Соединённые Штаты за 20 лет потратили на восстановление Афганистана $145 млрд. Это помимо $837 млрд военных расходов Вашингтона на эту страну. Таким образом США израсходовали на Афганистан больше, чем на план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны, который обошёлся Америке в сумму примерно $137 млрд в пересчёте на современные деньги.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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