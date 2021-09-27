Daily Mail: шансы Терезы Мэй стать новым генсеком НАТО «торпедированы» ссорой из-за подлодок

У бывшего премьера Великобритании нет шансов стать новым генсеком НАТО, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова французских депутатов. Отмечается, что французская сторона перестала поддерживать кандидатуру Мэй после соглашения между Великобританией, Австралией и США, приведшего к срыву французско-австралийского контракта на поставку подводных лодок.
Многие считали, что бывший премьер Великобритании Тереза Мэй может стать новым кандидатом на должность генсека НАТО, однако её шансы занять этот престижный пост были «торпедированы», пишет Daily Mail. После заключения оборонительного соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией французские парламентарии заявили, что у Мэй «нет шансов» возглавить альянс. Издание напоминает, что заключение AUKUS привело к разрыву сделки по поставке подводных лодок между Францией и Австралией.
На прошлой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Францию «взять себя в руки» в связи с инцидентом, однако Париж отозвал своих послов из США и Австралии: глава МИД Франции заявил, что соглашение между Великобританией, США и Австралией стало «подрывом веры в союзы».
Согласно мнению экспертов, отныне попытки Мэй стать генсеком НАТО будут тщетны, поскольку Франция является одним из четырёх решающих голосов в альянсе. Ссылаясь на анонимные источники, Daily Mail пишет, что Париж точно не поддержит кандидата из Великобритании.
«Любой гражданин Великобритании сейчас вряд ли завоевал бы поддержку со стороны Франции: особенно это касается тех, кто близок к администрации Бориса Джонсона», — приводит издание слова одного из французских депутатов. Ещё один французский парламентарий заявил, что «всем очевидно, что Великобритания намеревается и дальше оставаться марионеткой США; у других стран есть куда лучшие кандидаты, в том числе и те, что уважают союзников».
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