Times: в США российских хакеров заподозрили в атаке на крупного поставщика зерна

Группировка киберпреступников BlackMatter, которая, как считается, базируется в России, атаковала крупного американского поставщика зерна и мяса New Cooperative, потребовав выкуп в размере $5,9 млн, сообщает The Times. В компании опасаются, что кибератака грозит США дефицитом зерна и мяса.

Хакерская группировка BlackMatter, которая, как считается, базируется в России, атаковала крупного американского поставщика зерна и мяса New Cooperative, «нарушив ключевое звено в цепи поставок продовольствия в США», сообщает The Times.

В базирующемся в штате Айова фермерском объединении New Cooperative отметили, что хакеры взломали некоторые из его «устройств и систем» и потребовали выплатить выкуп в размере $5,9 млн в криптовалюте до 25 сентября.

Как отмечает издание, стратегия шифрования файлов компании и требование выкупа за их освобождение является распространенной тактикой киберпреступников.

Компания отключила свои системы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. «В целях предосторожности мы заблаговременно отключили наши системы, чтобы сдержать угрозу, и мы можем подтвердить, что это нам успешно удалось», — заявили в New Cooperative.

Пострадавшая компания обратилась в правоохранительные органы США и параллельно начала собственное расследование, призвав своих клиентов проявить терпение.

В распоряжении экспертов оказалась переписка между сотрудниками New Cooperative и BlackMatter, в ходе которой фермерское объединение заявило, что 40% производства зерна в Америке проходит через его программное обеспечение. Там также предупредили, что атака «очень скоро нарушит цепочку поставок» и может привести к дефициту продовольствия, если хакеры не остановятся.

Как пишет The Times, хакерская атака против New Cooperative пересекает одну из красных линий Джо Байдена и может стать проверкой президента США на решимость. Так, в июле Байден передал российскому лидеру Владимиру Путину список из 16 критически важных для Соединённых Штатов секторов экономики, в том числе продовольствие и сельское хозяйство, которые не должны подвергаться нападениям и атакам.