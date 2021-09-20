Вплоть до выхода из НАТО — Le Figaro изучила возможности Франции после ссоры с США из-за подлодок

Ответ Франции на скандал со срывом контракта на поставку подлодок для Австралии может не ограничиться отзывом посла из США, пишет Le Figaro, ссылаясь на мнение экспертов. Как утверждают специалисты, дело может дойти до выхода французов из НАТО. Однако даже если этого не случится, Парижу и Брюсселю стоит задуматься о проведении самостоятельной, независимой от США политики, замечают собеседники издания.

Отзыв французских послов из США и Австралии для консультаций — «беспрецедентное решение», соразмерное «пощёчине», нанесённой Соединёнными Штатами своему французскому союзнику не только в сфере торговли, но и в области дипломатии, пишет Le Figaro. По словам издания, соглашение AUKUS, созданное для противодействия Китаю, фактически означает вытеснение Франции и Европы из ключевого региона XXI века — Индо-Тихоокеанского.

Как напоминает газета, первая реакция Франции была довольно робкой: она отменила участие в торжественном вечере в резиденции французского посла в Вашингтоне в честь годовщины решающего морского сражения в войне за независимость Соединённых Штатов, завершившегося победой французского флота над британским в сентябре 1781 года. Отозвав посла, Париж «поднялся на ступеньку выше», отмечает Le Figaro. Как подчёркивает бывший посол Франции в Соединённых Штатах Жерар Аро, единственный раз, когда французского посла отзывали из США, был во времена французской революции.

«Но будет ли этого решения, каким бы историческим оно ни было, достаточно, чтобы утвердить дипломатический статус Франции — а вместе с ней и европейского континента — перед лицом американского гиганта?» — задаётся вопросом газета. «В краткосрочной перспективе вполне логично ожидать других символических мер, таких как приостановка некоторых совместных мероприятий или отсрочка некоторых встреч», — полагает заместитель директора Фонда стратегических исследований Бруно Тертре. В среднесрочной и долгосрочной перспективе всё зависит от того, сравнивают ли французы этот кризис с напряжённостью из-за войны в Ираке в 2003 году или с кризисом 1956 года вокруг Суэцкого канала, говорит политолог, специализирующийся на геополитическом и стратегическом анализе.

Как напоминает эксперт, через несколько месяцев после кризиса 2003 года, который был своего рода зеркальным отражением сегодняшнего — США тогда сочли предательством позицию Франции, — политическое и военное сотрудничество между Парижем и Вашингтоном почти полностью возобновилось. Во втором случае кризис был более серьёзным, и, если принять его за аналогию, Франция могла бы «совершить настоящие стратегические изменения, последствия которых могли бы быть более значительными и более долгосрочными», утверждает специалист. «Мы уже наблюдаем рост числа голосов за выход Франции из НАТО», — отмечает Бруно Тертре, добавляя, однако, что «вполне возможно, будут рассмотрены какие-то средние пути».

«НАТО может стать жертвой шальной пули», — соглашается бывший посол в Вашингтоне Жерар Аро. Как напоминает дипломат, президент Макрон уже заявлял, что НАТО находится в коме. «Не секрет, что у него нет ни малейшего уважения к этой организации. В определённых кругах существует соблазн покинуть этот военный союз», — признаётся экс-посол.

«Вопрос в том, хотим ли мы заставить наших европейских партнёров по НАТО страдать из-за спора, который касается исключительно Вашингтона и Лондона», — предупреждает Бруно Тертре. Эксперт опасается, что этот инцидент может стать предметом «слишком страстных политических дебатов, особенно во время предвыборной кампании», и поставить под угрозу военное сотрудничество Франции и США — важное для обеих сторон.

По мнению Жерара Аро, этот дипломатический кризис, однако, побуждает Францию, а вместе с ней и Европейский союз, поставить вопрос об общей политике, независимой от политики Соединённых Штатов, особенно в отношении Китая.

«В течение нескольких лет европейцы могли задаваться вопросами о политике США по отношению к ним, — отмечает дипломат. — Обама был по-настоящему равнодушен к Европе. Трамп проявил величайшую враждебность по отношению к ней. Байден, на которого мы возлагали слишком большие надежды, также показывает, что Европа ему безразлична», — напоминает экс-посол, добавляя, что последний инцидент произошёл вскоре после вывода американских войск из Афганистана, произведённого без консультаций с европейцами.

«Соединённые Штаты одержимы Китаем и той конфронтацией, которую они создают», — продолжает дипломат, советуя Брюсселю и Парижу проводить собственную политику в отношении Пекина, «которая не была бы политикой США».