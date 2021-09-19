Daily Mail: республиканцы получат шанс допросить «изменника» Милли в конце сентября

Главу генштаба США генерала Марка Милли обвинили в том, что он вёл переговоры с китайским коллегой без согласия Дональда Трампа. Высокопоставленный военный заявил, что действовал в соответствии со своими полномочиями, и пообещал, что подробно изложит ситуацию в конгрессе, где ряд сенаторов-республиканцев уже обвинили его в предательстве.

Глава генштаба США Марк Милли впервые прокомментировал сообщения о его контактах с китайским коллегой Ли Цзочэну без ведома президента Дональда Трампа. По утверждению высокопоставленного американского военного, он поступил «в полном соответствии со своими обязанностями», пишет Daily Mail.

Накануне Милли заявил СМИ, что его телефонные разговоры с Ли были «рутиной». С их помощью, по словам генерала, он стремился «успокоить как союзников, так и противников, чтобы обеспечить стратегическую стабильность».

Милли сказал репортёрам, что обсудит этот вопрос более подробно в ближайшие дни. Скорее всего, речь идёт о заседании комитета сената по вооружённым силам, назначенном на 28 сентября, когда у законодателей появится возможность допросить генерала под присягой, полагает издание.

«Я думаю, что будет лучше воздержаться от комментариев об этом деле, пока я не выступлю перед законодателями, которые по закону отвечают за наблюдение за вооружёнными силами США. Через пару недель я расскажу об этом конгрессу настолько подробно, насколько ему захочется», — пообещал генерал.

Примечательно, что в состав комитета от республиканцев входят сенатор от Миссури Джош Хоули и сенатор от Теннесси Марша Блэкбёрн. Оба являются убеждёнными сторонниками Трампа и уже дали нелестную характеристику Милли.

Хоули назвал действия генерала «опасными» и призвал «докопаться до сути» произошедшего. «Ему нужно уйти в отставку, а если он не уйдёт сам, его нужно уволить. Я хочу сказать, что он подорвал доверие американского народа», — заявил сенатор в недавнем интервью.

Блэкбёрн также обрушилась с критикой на главу генштаба США, обвинив его в неисполнении служебных обязанностей и измене. «Генерал Милли должен быть отстранён от должности председателя Объединённого комитета начальников штабов, пока расследуются его телефонные разговоры с коммунистическим Китаем», — написала сенатор в Twitter.

Поводом для скандала послужил отрывок из новой книги журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты «Угроза». В ней говорится, что Милли звонил Ли в октябре 2020-го и январе 2021 года на фоне опасений Пекина, что под конец своего правления Трамп может атаковать КНР из-за роста напряжённости между странами, поясняет Daily Mail.

«Ситуация может выглядеть неустойчиво, — предположил Милли в одной из бесед с китайским коллегой. — Но такова природа демократии, генерал Ли. Мы на 100 процентов спокойны. Всё в порядке. Но иногда демократия бывает безалаберной».

Более того, Вудворд и Коста утверждают, что глава Генштаба США даже пообещал предупредить Пекин в случае нападения. «Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберёмся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом», — якобы заявил Милли.

Трамп отреагировал на отрывок из книги, назвав Милли «полнейшим психом» и обвинив его в «измене родине». «Он поставил нашу страну в очень опасное положение, но председатель Си знает, как дела обстоят на самом деле, и позвонил бы мне», — заявил экс-президент, отвергнув предположения, что он собирался нападать на Китай.

«Я предполагаю, что его будут судить за ГОСИЗМЕНУ. За то, что он вёл дела со своим китайским коллегой за спиной президента и сообщал Китаю, что уведомит их о «нападении», — добавил Трамп.

Между тем Джо Байден и его администрация вступились за Милли, срок полномочий которого на посту главы генштаба США продлится до 2023 года. «Я всецело доверяю генералу Милли», — сказал президент.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила поддержку Милли администрацией, назвав его «патриотом», и призвала людей вспомнить последние два месяца пребывания Трампа у власти. «Уходящий президент США в этот период времени спровоцировал беспорядки, приведшие к восстанию и нападению на Капитолий 6 января», — подчеркнула она, добавив, что это был «один из самых мрачных дней в истории страны».