Le Figaro: французы возобновят экспорт шампанского в Россию, несмотря на споры о названии

Французские производители шампанских вин приняли решение о снятии ограничений на экспорт своей продукции в Россию на фоне разногласий о наименовании напитка, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, этот шаг был сделан с целью примирения сторон после принятия Москвой закона, запрещающего французам именовать своё вино «шампанским» на российском рынке. При этом Франция намерена продолжать борьбу за эксклюзивные права на название «шампанское» для своего вина, отмечает газета.

Межотраслевой Комитет производителей шампанских вин принял решение о возобновлении с 15 сентября поставок в Россию, сообщает Le Figaro. Как напоминает издание, решение было принято на фоне российско-французских разногласий по поводу названия «шампанское». В начале июля комитет посоветовал производителям временно приостановить экспорт в ответ на поправки к российскому закону «Об алкогольной продукции», который обязывает дистрибьюторов сменить престижное название «шампанское» на этикетке бутылок на надпись «игристое вино» кириллицей, если речь идёт не о российском вине. «Отмена приостановки экспорта представляет собой шаг к примирению, в дополнение к нашему решению не обращаться во Всемирную Торговую Организацию. Мы будем уважать новый закон», — заявил французским СМИ сопредседатель комитета и президент Союза домов Шампани Жан-Мари Барильер, который продолжает выступать за диалог в рамках дипломатии.

Как подчёркивает издание, комитет принял решение об отмене ограничений, хотя российские власти до сих пор не ответили на коллективное письмо, отправленное в июле тремя французскими министрами своим российским коллегам. Письмо было написано от имени министра внешней торговли Франка Ристера, а также министра экономики Бруно Ле Мэра и министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.

Россия, наряду с Соединёнными Штатами или Гаити, является одним из государств, которые не признают контролируемое наименование по месту происхождения «шампанское», несмотря на обсуждения, длящиеся два десятилетия, напоминает газета. «Мы решительно настроены продолжать обсуждение. Мы этого так не оставим. Единственное существующее шампанское — французское», — подчеркнул 3 сентября министр сельского хозяйства Франции, в ходе посещения сельскохозяйственной ярмарки в городе Шалон-ан-Шампань.