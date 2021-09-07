Das Erste: Польше грозит шестизначный штраф за притеснения судей

Еврокомиссия призвала оштрафовать Польшу за ограничение свободы судов и подала соответствующий иск в Европейский суд, сообщает Das Erste. Причиной для конфликта послужила дисциплинарная палата польского Верховного суда, которая вправе наказывать должностных лиц, осуществляющих правосудие. Немецкий канал предполагает, что денежное взыскание может составить шестизначную сумму.

Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Польши и потребовала ввести денежные штрафы за нарушение прав судей, сообщает Das Erste. Причиной для конфликта послужила дисциплинарная палата польского Верховного суда, которая наказывает должностных лиц, осуществляющих правосудие. «Судебные системы в Европейском союзе должны быть независимыми и справедливыми», — подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский орган потребовал ликвидировать эту структуру ещё раньше и выдвинул Польше ультиматум, срок которого закончился в середине августа. Уже в середине июля Европейский суд постановил, что дисциплинарная палата нарушает правовые нормы ЕС, подрывает гарантии независимости и беспристрастности. Решение также касалось и других польских законов, притесняющих судей.

В ответ Варшава заявила, что в своей нынешней форме эта структура больше не будет существовать, продолжает Das Erste. Но, по имеющейся информации, она всё ещё функционирует и работает в основном над старыми делами. Дисциплинарная палата вправе лишать судей иммунитета, она принимает участие в решение вопросов их трудоустройства и выхода на пенсию. Правонационалистическая правящая в Польше партия «Право и справедливость» утверждает, что таким образом борется с коррупцией и другими преступлениями.

Денежный штраф теоретически может составить шестизначную сумму, предполагает немецкий телеканал. Ведь в 2017 году Европейский суд уже как-то пригрозил Варшаве взысканиями в размере €100 000 в день за незаконную вырубку леса в заповеднике «Беловежа».