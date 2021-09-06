Bloomberg: переворот в Гвинее ударит по рынку алюминия

События в Гвинее, где группа военных объявила об аресте президента и захвате власти, самым серьёзным образом отразятся на рынке алюминия, поскольку эта африканская страна является одним из крупнейших поставщиков бокситов, передаёт Bloomberg. Как подчёркивает корреспондент агентства, на гвинейский кризис отреагируют курсы акций всех крупнейших производителей алюминия — в том числе и российского РУСАЛа.

Фиби, эта ситуация сильнейшим образом повлияет на рынок алюминия, ведь Гвинея — крупнейший экспортёр бокситов.

ФИБИ СЕДГМАН, корреспондент Bloomberg: Именно так. Гвинея — один из важнейших в мире поставщиков бокситов, а для нас в Азии — ключевой, поскольку является крупнейшим экспортёром боксита в Китай, который, в свою очередь, занимает первое место в мире по объёму производства алюминия.

Если говорить шире, на рынке алюминия сейчас наблюдается определённый дефицит поставок со стороны Китая, поскольку металлургические комбинаты на юге этой страны столкнулись с нехваткой электроэнергии; кроме того, на ситуацию, конечно, влияет и курс властей на сокращение вредных выбросов от металлургического сектора. При этом дефицит возник как раз в тот момент, когда спрос на алюминий в мире резко подскочил из-за того, что в мире переходят на чистую энергетику, для которой требуется много этого металла.

Из-за всего этого цены на алюминий могут сильно вырасти.

А какие компании это затронет?

ФИБИ СЕДГМАН: Ряд крупных инвесторов — к примеру, Rio Tinto, которая является крупным производителем алюминия, а также РУСАЛ — ещё одного крупного поставщика. Пострадают и несколько китайских компаний, которые вкладывали деньги в добычу бокситов в Гвинее, намереваясь взять под контроль всю цепочку поставок вплоть до готового продукта. Так что уже сегодня мы, вероятно, увидим, что отреагируют и курсы акций, и цены на сырьё.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.