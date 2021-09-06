Bloomberg: переворот в Гвинее ударит по рынку алюминия
Фиби, эта ситуация сильнейшим образом повлияет на рынок алюминия, ведь Гвинея — крупнейший экспортёр бокситов.
ФИБИ СЕДГМАН, корреспондент Bloomberg: Именно так. Гвинея — один из важнейших в мире поставщиков бокситов, а для нас в Азии — ключевой, поскольку является крупнейшим экспортёром боксита в Китай, который, в свою очередь, занимает первое место в мире по объёму производства алюминия.
Если говорить шире, на рынке алюминия сейчас наблюдается определённый дефицит поставок со стороны Китая, поскольку металлургические комбинаты на юге этой страны столкнулись с нехваткой электроэнергии; кроме того, на ситуацию, конечно, влияет и курс властей на сокращение вредных выбросов от металлургического сектора. При этом дефицит возник как раз в тот момент, когда спрос на алюминий в мире резко подскочил из-за того, что в мире переходят на чистую энергетику, для которой требуется много этого металла.
Из-за всего этого цены на алюминий могут сильно вырасти.
А какие компании это затронет?
ФИБИ СЕДГМАН: Ряд крупных инвесторов — к примеру, Rio Tinto, которая является крупным производителем алюминия, а также РУСАЛ — ещё одного крупного поставщика. Пострадают и несколько китайских компаний, которые вкладывали деньги в добычу бокситов в Гвинее, намереваясь взять под контроль всю цепочку поставок вплоть до готового продукта. Так что уже сегодня мы, вероятно, увидим, что отреагируют и курсы акций, и цены на сырьё.
Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.
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