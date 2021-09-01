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50 оттенков рыжего — NTD о фестивале «огненных» шевелюр в Нидерландах
Сотни обладателей огненных шевелюр собрались в Тилбурге на юге Нидерландов, где проходит трёхдневный фестиваль «Дни рыжих». Как передаёт NTD, на него приехали участники из Великобритании, Германии, Венгрии, США и других стран. Мероприятие проходит ежегодно с 2005 года, однако в прошлом году фестиваль был отменён из-за пандемии.

Рыжие и весёлые. Сотни обладателей огненных шевелюр собрались в Тилбурге на юге Нидерландов. Здесь проходит трёхдневный фестиваль «Дни рыжих». Участники приехали из Великобритании, Германии, Венгрии, США и других стран.

БАРТ РУВЕНХОРСТ, организатор фестиваля: В дни фестиваля сотни рыжих собираются вместе, и это особое чувство. Например, к нам приехала рыжая египтянка. Она говорит, что одна такая в своём городе. А здесь она встретилась со своей международной семьёй.

В прошлом году фестиваль отменили из-за пандемии. Сейчас участников меньше, чем обычно. Мероприятий тоже немного, но развлечений всё равно хватает. Например, можно узнать название цвета своих волос с помощью таблицы. На ней представлены 50 оттенков рыжего.
 
УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ: Нам весело общаться, и здесь встречаешь много людей, а можно побыть в одиночестве. Это нечто особенное.
 
Фестиваль «Дни рыжих» проходит в Нидерландах с 2005 года. Обычно на него съезжаются до 5000 человек из разных стран.
 
Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.
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