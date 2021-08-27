Euronews: в спорах Лондона и Дублина Макрон — на стороне ирландцев

На переговорах в Дублине президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Ирландию в её спорах с вышедшей из ЕС Великобританией, и в то же время попытается уговорить ирландцев повысить ставку корпоративного налога до 15% под эгидой ОЭСР. Однако убедить Дублин отказаться от такого конкурентного преимущества может быть труднее, чем надеется Макрон, предупреждает Euronews.

Эммануэль Макрон прибыл со своим первым визитом в Ирландскую республику после вступления в должность президента Франции. Его страна решительно поддерживала Ирландию в трудном процессе выхода из Евросоюза соседней Великобритании.



А сейчас Париж находится на стороне Дублина в спорах с Лондоном по поводу так называемого Североирландского протокола, который призван не допустить восстановления государственной границы по острову Ирландия. После брексита Соединённое Королевство и ЕС делят запасы рыбы, которые перестали быть общими.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Само существование Европейского союза зависит от солидарности и единства. Мы позаботимся о том, чтобы соблюдались подписанные после длительных переговоров соглашения — например, о рыболовстве, и некоторые хорошо известные протоколы. Мы говорим ирландцам честно: мы никогда вас не подведём.



В ходе своего визита французский президент пытался разрешить и разногласия с хозяевами. Ирландия — одна из трёх стран ЕС, которые не поддерживают введение минимальной ставки корпоративного налога в размере 15% (на данный момент 130 стран подписали соглашение об этом под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития). Макрон похвалил экономическую модель Ирландии последних десятилетий, предусматривающую налоговые льготы, но призвал её обновить.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Я думаю, что сейчас ситуация стала другой. «Постковидный» мир — новый, так что, вероятно, потребуются некоторые глубокие изменения в вашей классической бизнес-модели. Я в этом уверен, но я не оказываю давления на вашего премьер-министра.



На протяжении многих лет в Ирландии корпоративный налог составляет 12,5%. Низкая ставка позволила стране привлечь к себе такие компании, как Google, Apple и Facebook. Теперь треть ирландской рабочей силы трудоустроена транснациональными корпорациями — и убедить Ирландию отказаться от такого конкурентного преимущества может быть труднее, чем думает Макрон.



Дата выхода в эфир 26 августа 2021 года.