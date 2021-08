CNN: в США опасаются, что талибы заполучили не только американское вооружение, но и цифровые базы данных

В дополнение к тому, что они (талибы. — ИноТВ) прибрали к рукам произведённые в США вооружения, сегодня возникли новые опасения, что «Талибан»* захватил ещё одно, на этот раз более продвинутое оружие, которое может помочь им выслеживать и убивать врагов. Речь идёт о цифровых базах данных, которые остались на компьютерах и жёстких дисках. Хранящиеся там сведения могут стать драгоценным кладом для террористической группировки.



ТОМАС УОРРИС, бывший сотрудник отдела по борьбе с терроризмом в Министерстве внутренней безопасности США: Там есть такие вещи, как налоговые записи, информация о том, кто у кого на содержании, кто с кем общается, кто является конфиденциальным источником некоторых полицейских подразделений. Есть и информация о том, кто получает платежи и чеки и откуда они поступают.



По словам бывших сотрудников разведки, «Талибан», скорее всего, использует эту информация, чтобы заполнить пробелы в разведданных по людям, которых они разыскивают.



МАЙКЛ ПРЕДЖЕНТ, бывший сотрудник американской военной разведки: Они могут залезть в компьютер. У них есть смышлёные люди. Они возьмут человека из «Аль-Каиды»** и скажут ему: «Можешь взглянуть на это и сказать, кто в Афганистане работает на американцев?». И они поместят этих людей в список своих целей.



Группа Human Rights First опубликовала твит с предупреждением о том, что, по их мнению, «Талибан» получил в Афганистане доступ к биометрическим базам данных и технике, цитирую, «в том числе к тому, что было оставлено коалиционными военными силами».



Тревогу по этому поводу сегодня также высказал служивший в этой стране член конгресса от Республиканской партии.



ДЖИМ БЭНКС, конгрессмен-республиканец: У «Талибана» сейчас есть биометрические приборы с отпечатками пальцев, сканами сетчатки глаза и биографической информацией по афганцам, которые помогали нам на протяжении последних двадцати лет.



Сотрудник Минобороны заявил CNN, что они не могут подтвердить сообщения, согласно которым талибы захватили определённые портативные приборы, которые содержат такие биометрические данные, как отпечатки пальцев и сканы радужной оболочки глаза.



Говоря о крупнейших хранилищах данных, эксперты выражают особое беспокойство отнюдь не по поводу того, что в руки талибов могла попасть информация по американцам. Ведь американские силовики и дипломаты, скорее всего, уничтожили большую её часть, когда покидали страну. Беспокойство у экспертов вызывают данные по союзникам американцев — информация по тем людям, которые, возможно, сидят сейчас в офисах гражданских телекоммуникационных компаний в Кабуле.



ТОМАС УОРРИС: Она разбросана повсюду. Её почти невозможно контролировать. И невозможно удалить достаточное количество копий, чтобы по-настоящему защитить всех этих людей, которые хотели бы, чтобы их защитили.



Human Rights First срочно предупреждает активистов и союзников Америки в Афганистане о необходимости защитить себя.



УЭЛТОН ЧАН, представитель Human Rights First: Они могут предпринять шаги, чтобы защитить информацию, идентифицирующую их личность. Они могут сделать запрос об удалении их данных социальными сетями, которые в курсе имеющейся сейчас угрозы и предпринимают дополнительные меры по удалению подобной информации.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.