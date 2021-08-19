Fox News: сенаторы-республиканцы потребовали у Пентагона детальный отчёт об оставленных в Афганистане вооружениях

В письме к министру обороны США Ллойду Остину несколько сенаторов-республиканцев заявили, что «пришли в ужас», увидев фотографии талибских боевиков с американскими вооружениями. Политики потребовали от Пентагона подробную информацию о дорогостоящей военной технике, оставленной в Афганистане в ходе вывода войск, сообщает Fox News.

В среду 18 августа в США группа сенаторов-республиканцев призвала Пентагон к «полной отчётности» за американские вооружения, которые были оставлены в Афганистане в ходе поспешного вывода войск из страны и могли попасть в руки «Талибана»*, сообщает Fox News.

В письме к министру обороны Ллойду Остину конгрессмены заявили, что «пришли в ужас», увидев фотографии талибских боевиков с американскими вооружениями, включая вертолёты UH-60 Black Hawk. Сенаторы потребовали подробной информации о том, какая техника и оружие остались в Афганистане, и оценки того, как быстро талибы смогут пустить в дело захваченное и будут ли просить помощи у «геополитических соперников США, вроде России и Ирана».

«Неправильно, что передовые вооружения, за которые заплатили американские налогоплательщики, попали в руки «Талибана» и их союзников-террористов. Защита принадлежащего США имущества должна была быть одной из приоритетных задач для Министерства обороны ещё перед объявлением о выводе войск из Афганистана», — цитирует политиков канал.

Как напоминает Fox News, в течение двух прошедших десятилетий США потратили более $80 млрд. на подготовку и вооружение афганских вооружённых сил. И теперь, когда талибы захватили значительные территории в стране, обеспокоенность относительно того, что американское оружие попадёт в руки террористов, усилилась.

По информации канала, письмо к Остину среди прочих подписали такие сенаторы, как Марко Рубио, Джони Эрнст, Чак Грассли, Рон Джонсон и Рик Скотт.

На пресс-конференции в среду главе Объединённого комитета начальников штабов генералу Марку Милли задали вопрос о перспективе уничтожения вооружений, чтобы их не смогли захватить талибы. «Что касается вооружений, у нас, разумеется, есть средства, но я бы предпочёл не обсуждать какие-либо другие операции за исключением того, что мы сейчас делаем, чтобы осуществить эвакуацию и завершить этот процесс. И тогда в другой раз мы сможем поговорить о будущих операциях», — ответит генерал.

Ранее советник по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что «изрядное количество» военной техники уже оказалось в руках «Талибана», и добавил, что американские власти «сомневаются, что те с готовностью вернут вооружения в аэропорту».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

Комментарии читателей на сайте Fox News:

sheldorris: Не будет никакой отчётности.

Политики контролируют армию с 1950 года.

Из-за политиков в палате представителей, сенате и Белом доме ни в одной военной операции не было чёткой цели. Без чётких целей и стремления их реализовать военные операции обречены на провал.

За последний 71 год этот контроль со стороны политиков помог добиться лишь двух вещей:

1) огромной прибыли для оборонных компаний;

2) обогащения политиков, которые инвестируют в эти компании, опираясь на данные по бюджету ещё до их обнародования — это уже незаконное использование конфиденциальной информации.

worldgonemad082: Мы знаем, где оно, — просто отправьтесь туда и заберите. Или уничтожьте. Взрослые есть в Вашингтоне?

bcbc17: Я, хоть и разделяю их опасения, хочу напомнить, что мы тут говорим об американском правительстве. Тут, очевидно, любая отчётность не реалистичный вариант.

Dr.AneasTaint: Когда мне было семь лет, я как-то забыл в школьном автобусе своё пальто. Мне хватило этого, чтобы всё понять. Новое пальто мне никто не купит, как бы холодно ни стало. С тех пор я ни разу не терял ключи или телефон. Мой отец, служивший в ВВС, сделал так, чтобы я понял, что такое личная ответственность и насколько это важно. Казалось бы, американские вооружённые силы должны быть более ответственными по отношению к нашей военной технике, но, видимо, они уже не те, что раньше. Уверен, Милли дома ходит в платье.

reneontheisland242: Я работал в различных армейских подразделениях на небольших зарубежных объектах, и этот прокол просто возмутителен. Нам не разрешали даже отдавать местным отслужившие свой срок офисную мебель и школьные парты — всё надо было возвращать в США на утилизацию. Абсолютно ничего из этого не стоило затрат на отправку, но могло бы прослужить ещё несколько лет и пригодилось бы местным — но нет. Вся эта техника в Афганистане стоит миллиарды и люди, отвечающие за неё, просто взяли и оставили всё там. За такое, конечно, надо гнать взашей далеко и надолго — начиная с самого верха.



