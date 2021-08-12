Главред: украинцы задолжали за коммуналку более $2 млрд

Согласно статистическим данным, за жилищно-коммунальные услуги украинцы задолжали уже более $2 млрд. Как пишет «Главред», среди населения Украины долги растут по всем направлениям: за газ, воду, электричество и прочее.

Украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 66 млрд гривен (более $2 млрд. — ИноТВ). Как передаёт «Главред», статистика свидетельствует о том, что среди населения Украины долги за ЖКХ растут по всем направлениям.

Больше всего украинцы должны за поставки природного газа — около 25 млрд гривен. За тепло и воду — более 21 млрд.

За централизованное водоснабжение и водоотвод украинцы должны более 6 млрд. За распределение электроэнергии они задолжали 7 млрд. По состоянию на конец мая долг достигал 68,9 млрд гривен.