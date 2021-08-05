ABC News: «ненавидел флот» — американскому матросу предъявили обвинения в поджоге корабля

Американскому матросу Райану Сойеру Мейсу грозят обвинения в поджоге корабля ВМС США, в результате которого пострадало несколько десятков человек, в то время как само судно пришлось списать из-за слишком высокой стоимости ремонта, передаёт ABC News. Судя по ряду новых документов по этому делу, Мейс якобы «ненавидел» флот, а также позаботился о том, чтобы пожар нельзя было легко потушить.

Ушедшему из программы подготовки морских котиков военнослужащему грозят обвинения за катастрофический поджог корабля ВМС, который произошёл прошлым летом. Пожар на USS Bonhomme Richard бушевал несколько дней. Корабль ныне отдан на списание, так как его восстановление обойдётся слишком дорого.

Теперь же новые рассекреченные документы проливают свет на детали расследования. Репортаж корреспондента ABC Стефани Рамос.

Сегодня стали известны новые детали дела против моряка ВМС США, которого обвиняют в поджоге USS Bonhomme Richard. Флотские чиновники подозревают в поджоге 20-летнего Райана Сойера Мейса. В новом рассекреченном федеральном ордере на обыск один свидетель сообщил следователям, что он, по его словам, видел, как Мейс направлялся в нижнюю часть грузового отсека, где и начался пожар. Этот же свидетель утверждает, что Мейс «ненавидит» ВМС и флот.

По словам чиновников, Мейс покинул программу подготовки морских котиков в 2019 году, пробыв в ней лишь пять дней, после чего получил назначение на USS Bonhomme Richard. В ходе мощного пожара, который вспыхнул в прошлом июле на этом крупном десантном корабле на причале в Сан-Диего, пострадал как минимум 71 человек. Следователи обнаружили бутылку со следами легковоспламеняющейся жидкости, а также улики, указывающие на тайные манипуляции на месте преступления. В частности, пожарные шланги были отсоединены от системы корабля.

В результате судно выгорело изнутри, из-за чего в апреле ВМС были вынуждены отдать его на списание, так как ожидаемые траты на ремонт превысили 4 миллиарда долларов.

СТЕФАНИ РАМОС, корреспондент ABC News: Мейсу вменяют поджог при отягчающих обстоятельствах и сознательную попытку создать угрозу для корабля. По словам его адвоката, нет никаких доказательств, напрямую компрометирующих Мейса, в то время как его клиент не испытывал никаких отрицательных эмоций по поводу своей службы в рядах морских котиков. Мейс утверждает, что он невиновен. Уит?

С нами была Стефани Рамос, спасибо.

Дата выхода в эфир 05 августа 2021 года.