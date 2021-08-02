Перший незалежний Оригинал

ПН: в украинских реках нашли следы препаратов от коронавируса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Замминистра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев заявил, что в украинских реках обнаружили много остатков медицинских препаратов для лечения COVID-19. Как передаёт «Перший незалежний», вещества нашли во время анализа проб из Днепра, Днестра и Северского Донца — трёх главных рек, которые используются для водоснабжения населения. Изменение состава воды связывают с пандемией коронавируса.
ПН: в украинских реках нашли следы препаратов от коронавируса
Reuters

В украинских реках обнаружили много остатков медицинских препаратов для лечения COVID-19. Как передаёт «Перший незалежний», об этом заявил замминистра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев.

Вещества нашли во время анализа воды из Днепра, Днестра и Северского Донца — трёх главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения. Изменения состояния воды связаны с пандемией коронавируса.
 
«Ковидных» препаратов очень много. То, что входит в «ковидный» протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это всё попадает туда», — акцентировал Хорев.
 
Однако, отмечает канал, данная проблема наблюдается не только на Украине, но и во всей Европе.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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