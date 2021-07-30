France 24: 29 июля наступил Всемирный день экодолга — важное напоминание о том, что природные ресурсы надо беречь
С сегодняшнего дня человечество в определённом смысле начинает жить в кредит в плане природных ресурсов.
На протяжении 30 последних лет этот момент наступал всё раньше, переместившись с 10 октября в 1990-м до 29 июля в нынешнем году.
Но как же его рассчитывают? Это делает одна американская НКО, предлагая на первый взгляд простое уравнение: нужно разделить «производственную мощность» планеты — её биоёмкость — на масштабы экологического следа человека.
Впрочем, такую методологию оспаривают некоторые учёные: дело в том, что подобный расчёт не учитывает ни минеральные ресурсы, ни необходимые для поддержания биологического разнообразия площади, ни большую часть отходов человечества, включая, к примеру, пластик.
НАТАША ГОНДРАН, профессор Горного университета Сент-Этьена: В рамках экологического следа также учитывается поглощение отходов, но единственная их разновидность, которую принимают во внимание, — это углекислый газ. А ведь мы генерируем и много других отходов.
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