El País: странам ЕС надо договориться, что сказать Путину — Боррель призвал Евросоюз искать пути взаимопонимания с Россией

В интервью El País глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует сотрудничать с Москвой по вопросам, для решения которых Евросоюз нуждается в России. По словам Борреля, диалог с Россией должен быть не в формате переговоров лидеров 27 стран с президентом Владимиром Путиным, так как странам блока трудно выработать единогласную позицию из-за разницы в мировоззрении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El País заявил, что, несмотря на то, что отношения сторон находятся на самой низкой отметке за многие годы, «Евросоюзу следует искать пути взаимодействия с Россией».

По словам Борреля, в конце июня на саммите глав государств и правительств Евросоюза стало понятно, «насколько чувствительны отношения с Россией для некоторых стран», входящих в блок. Верховный представитель напомнил, что тогда в отношении Москвы перед Брюсселем стояла задача подготовить отчёт, в котором была бы проанализирована текущая ситуация и перспективы отношений. При этом накануне его презентации Франция и Германия объявили о намерении предложить встречу между президентом России Владимиром Путиным и лидерами стран ЕС, которое было отклонено.

«Можно подумать, что если Джо Байден встретился с Путиным, то почему не могут европейские лидеры. Но между Байденом и Россией есть Атлантический океан, а некоторые европейские страны отделены от России только пограничным заграждением», — отметил Боррель.

При этом политик отметил, что согласен с необходимостью «наладить новый диалог» с Москвой. Однако уточнил, что не уверен в том, что наиболее подходящим форматом для этого является именно саммит лидеров 27 стран ЕС с Путиным. «Сперва 27 стран должны будут договориться о том, что они скажут Путину», — отметил он. По его словам, странам блока трудно выработать единогласную позицию из-за разницы в мировоззрении.

По мнению Борреля, ЕС в отношениях с Россией следует придерживаться «стратегии сдерживания, отвергая пагубные инициативы и заключая соглашения по вопросам, в которых мы нуждаемся в ней». В частности, подобными вопросами он назвал Арктику и энергетику.

При этом политику санкций, которые подразумевают запрет на поездки в Европу и замораживание активов, верховный представитель ЕС по внешней политике посчитал весьма эффективной. Однако он предупредил, что у экономических санкций есть «побочные эффекты, издержки».

«Политика не может быть основана только на санкциях, но наступает момент, когда их необходимо ввести, потому что в противном случае это означало бы, что вы ограничиваетесь лишь заявлениями», — добавил политик.

Не обошёл вниманием глава дипломатии ЕС и отношения Брюсселя с Вашингтоном, назвав «поворотным моментом» приход к власти администрации президента США Джо Байдена. По словам Борреля, с новым госсекретарём Энтони Блинкеном у него установился «диалог друзей и соратников, и это большое облегчение».

Кроме того, Боррель счёл, что мир стал «намного безопаснее» благодаря тому, что при Байдене США вернулись в Парижское соглашение по климату и продвинулись в вопросе ядерной сделки с Ираном, а также «продемонстрировал готовность попытаться исправить беспорядок, который организовал Трамп», бывший глава Белого дома.

Впрочем, в интервью El País верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что «серьёзную озабоченность» Брюсселя вызывает отсутствие продвижения в отношениях Вашингтона и Гаваны.