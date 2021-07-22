RFI: «поворотный момент в сфере экологии» — французский парламент принял закон по климату

Французские законодатели одобрили законопроект по климату, который, среди прочего, предполагает полный запрет на короткие внутренние авиарейсы и строительство торговых центров в природных зонах, передаёт RFI. По информации радиостанции, в правительстве закон называют «фундаментальным сдвигом» — однако экологические НПО, предложения которых легли в основу законопроекта, остались недовольны: по их словам, многие их идеи власти в итоге смягчили.

Парламент Франции во вторник одобрил «знаковый» законопроект по климату, который ранее в правительстве страны назвали «поворотным моментом в сфере экологии», сообщает RFI. Как пишет сайт радиостанции, законопроект, который сначала поддержали подавляющим большинством в сенате, а затем — в Национальном собрании (233 голоса за и 35 против), во многом был «вдохновлён» идеями, предложенными Гражданским конвентом по климату (специальный консультативный орган, сформированный из 150 граждан Франции для обсуждения мер по борьбе с климатическими изменениями. — ИноТВ).

Как заявила министр комплексных экологических преобразований Франции Барбара Помпили, которая и внесла законопроект на рассмотрение парламента, инициатива является одновременно «фундаментальным культурным сдвигом» и возвращением к «здравому смыслу» в плане экологии.

Законопроект прежде всего направлен на то, чтобы дать Франции возможность начать движение к снижению углеродных выбросов на 40% к 2030 году, напоминает обозреватель RFI. Для этого в текст и были внесены многие из 146 предложений Гражданского конвента по климату — хотя некоторые из них были несколько скорректированы.

В частности, в сфере транспорта законопроект предусматривает полный запрет на авиационное сообщение между городами, которые уже связаны железной дорогой, при условии что поездом от одного до другого можно добраться менее чем за 2 часа 30 минут; при этом члены Гражданского конвента изначально предлагали установить этот временной порог на отметке 4 часа 30 минут.

Кроме того, законопроект предполагает запрет на строительство в природных зонах новых торговых центров — особое исключение может быть сделано только для проектов, площадь которых превышает 10 тыс. кв.м, говорится в материале RFI. Между тем, как подчёркивает автор статьи, на данный момент под запрет попадают 90% строящихся коммерческих объектов.

Наконец, из законопроекта было убрано положение, предусматривающее внесение его положений в Конституцию Франции посредством референдума, — оставить его не удалось из-за разногласий между двумя палатами парламента страны, которые не сумели уладить депутаты, пишет сайт RFI

По данным радиостанции, члены Гражданского конвента, а также ряд экологических НПО выразили недовольство в связи с тем, что их предложения были «аннулированы» депутатами.

С другой стороны, независимая организация «Верховный совет по климату», а также Государственный совет Франции (орган правительства, выступающий одновременно в качестве главного консультативного совета исполнительной власти и высшей судебной инстанции по административным делам. — ИноТВ) выразили серьёзные сомнения по поводу того, что страна сумеет выполнить все свои обязательства по Парижскому климатическому соглашению 2015 года, сообщает RFI. В Госсовете считают, что у Франции есть лишь девять месяцев для того, чтобы принять все необходимые меры, — а если она не начнёт активнее бороться против загрязнения воздуха, её в соответствии с соглашением будет ждать штраф в размере €10 млн каждые шесть месяцев.