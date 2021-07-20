Ищите женщину — Politico о вероятных кандидатах на пост генсека НАТО

У нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга полномочия истекают через год, и в альянсе уже задумались о том, кто придёт ему на смену. Как пишет Politico, к этому человеку будет предъявляться немало требований, но главное — многие считают, что впервые этот пост должна занять женщина.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг занимает свой пост с октября 2014 года, и его контракт истекает в сентябре 2022 года. Как пишет Politico, в штаб-квартире альянса уже начались переговоры о том, кто его сменит. Ожидается, что подходящую кандидатуру представят на саммите лидеров НАТО, который пройдёт в конце весны или начале лета будущего года.

Но в Брюсселе и других столицах уже идут дискуссии на эту тему. Некоторые говорят, что пора бы, чтобы этот пост впервые заняла женщина. Другие отмечают, что, если назначить представителя Восточной Европы, это даст определённый сигнал в адрес Москвы. Если сложить оба условия, то во главе списка кандидатур окажутся экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

У бывшего президента Хорватии есть преимущества. Она уже была помощником генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии. Она побывала и министром по делам Европы, и министром иностранных дел, сыграла важную роль во вступлении своей страны в ЕС и в НАТО. Также она была послом Хорватии в США, благодаря чему у неё хорошие отношения с Вашингтоном. Будучи сотрудницей американского университета, она этой весной провела семинар о будущем НАТО, который автор статьи называет практически собеседованием на эту высокопоставленную должность.

Однако её противники говорят, что она себя запятнала тем, что встала на сторону крайне правых тенденций во время последней президентской кампании. Также её считают слишком мягкой по отношению к России, что проявилось во время чемпионата мира по футболу, когда она приехала в Москву болеть за свою команду.

Эксперты отмечают, что сложно представить на посту генсека НАТО человека, который не занимал бы до этого пост главы правительства или государства. Так что некоторые говорили, что одной из кандидатур может стать бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Марк Седвилл, который занимал пост секретаря кабинета министров при её правительстве. Считается, что Великобритания постарается выдвинуть на пост генсека альянса своего человека, чтобы показать, что и после брексита она сохраняет своё влияние.

Но на этом посту квалификация ценится выше, чем национальность, и главное для генсека — лидерские, управленческие и коммуникационные навыки. Терезу Мэй по этим позициям критиковали во время брексита. А Седвилл никогда не был ни министром иностранных дел, ни министром обороны, что важно.

Традиционно главными в деле отбора человека на пост генсека НАТО считаются США, Германия, Франция и Великобритания. Но учитывая, что подавляющее большинство стран в альянсе из Евросоюза, тем сложнее будет Великобритании найти поддержку для своего кандидата.

На то, что удастся поставить своего человека во главу НАТО, рассчитывает и Италия. Например, интерес к этой позиции выражала Федерика Могерини, но дипломаты говорят, что она не найдёт поддержки в Вашингтоне. Так что даже более вероятным кандидатом считают Энрико Летту, который меньше года был премьер-министром Италии. Называются и другие фамилии европейских чиновников.

Однако некоторые считают, что стоило бы выбрать кого-то из стран Прибалтики, в частности экс-президента Литвы Далю Грибаускайте. Впрочем, другие эксперты говорят, что это был бы слишком враждебный шаг по отношению к России, тогда как президент США Джо Байден пытается отношения с ней наладить.

Как отметил один из собеседников издания, рассматривать борьбу за кресло главы НАТО нужно в контексте того, кто займёт другие руководящие позиции и как много мест американцы оставят себе.

Важно также, выполняет ли страна, откуда происходит кандидат, обязательства по выделению 2% ВВП на оборону, и этот фактор может сыграть на руку нынешнему президенту Эстонии. Керсти Кальюлайд недавно претендовала на позицию генсека Организации экономического сотрудничества и развития, а прежде 12 лет была представителем Эстонии в Европейской счётной палате. Ещё одна страна, которая выполняет это обязательство, — Румыния, но её считают слишком враждебно настроенной по отношению к России.

Франция не претендует на избрание генсека НАТО, но по факту у неё будет право вето, так что у Турции, например, нет шансов продвинуть своего кандидата. Сам французский президент Макрон недавно призвал страны НАТО продемонстрировать единство. А Колинда Грабар-Китарович на всё том же семинаре отметила, что НАТО — это не только военный, но и политический альянс, союз, основанный на ценностях, и об этом важно помнить, пишет Politico.