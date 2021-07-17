Экс-представитель НАТО в России: союзники отвернулись от Украины

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах считает, что Украина оказалась в тяжёлом и опасном положении из-за отсутствия значимой поддержки со стороны западных стран. Как передаёт Главред», Табах добавил, что союзники Украины не проявляют интереса к борьбе Киева за независимость, а вопрос Украины отсутствует на повестке дня НАТО.
Украина оказалась в тяжёлом и опасном положении из-за отсутствия значимой поддержки со стороны западных стран. Как пишет «Главред», об этом заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.
«В более тяжёлом и более опасном положении экономически, в военном плане, политически и дипломатически», — отметил бывший представитель НАТО в России.
По его словам, внутри Украины также происходят «большие подрывные действия», которые ставят её в опасное положение перед её соседями.
Табах добавил, что союзники Украины не проявляют большого желания поддержать Киев в борьбе за независимость, а вопрос Украины отсутствует на повестке дня НАТО.
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