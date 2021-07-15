Вести: Сенцов пожаловался на безденежье и пригрозил уехать с Украины
Украинский режиссёр Олег Сенцов, получивший популярность после того, как был осуждён в России, намекнул, что может покинуть Украину. Как пишут «Вести», причиной для этого стал тот факт, что его кинопроект «Кай» не попал в питчинг Госкино и, соответственно, не может претендовать на софинансирование от государства.
«Я не знаю, будет ли стыдно тем людям, которые сознательно решили прекратить мою кинодеятельность на Украине», — отметил режиссёр.
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