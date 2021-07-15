Расслабляться рано: медики предупредили украинцев об опасности новых штаммов

Несмотря на карантинные ограничения, действующие на Украине до 30 августа, мало кто из жителей страны соблюдает масочный режим в общественных местах, особенно на транспорте. Однако, пишут «Вести», медики говорят, что расслабились украинцы рано: на пороге новые штаммы — «дельта» и «дельта+», а аргументы о том, что кто-то уже переболел или сделал прививку от коронавируса, не служат индульгенцией от штрафа за неношение маски.

Жарким летом украинцы расслабились окончательно: мало кто соблюдает масочный режим в общественных местах, прежде всего на транспорте. Кроме того, заметно ослабло и полицейское давление на нарушителей карантина, действующего пока до 30 августа. «Вести» выясняли, что произошло и каковы могут быть последствия такого отношения людей к рекомендациям.

Как продолжает издание, каждый второй украинец если и надевает маску, переступая порог магазина или же садясь в общественный транспорт, то для вида: у кого-то торчит нос, а у кого-то она и вовсе на подбородке.

«Мне нечем дышать в вагоне! И вообще, я уже переболела «короной» и сделала вакцину», — заявляет женщина предпенсионного возраста на просьбу соседей по вагону надеть маску правильно, о чем вещают и по громкоговорителю в столичном метро.

Недалеко от неё стоит студент, у которого маска висит под подбородком, и он вообще не реагирует ни на какие замечания. И только лёгкое покашливание кого-то из пассажиров подает мозгу сигнал об опасности — и рука парня натягивает маску на рот.

«Каждый день одно и то же наблюдаю. Если, заходя в метро, у турникета маску натягивают на лицо, то уже на эскалаторе её снимают. Я как дежурная включаю запись о том, что надо носить маску правильно, но этого никто не слышит», — рассказывает «Вестям» дежурная по станции метро Светлана.

И, как отмечает сотрудница метрополитена, полиция уже почти не спускается на перрон и не следит за соблюдением масочного режима, хотя при появлении полицейских все инстинктивно натягивали маски, чтобы не схлопотать штраф.

«Как только ослабили карантин и Киев перешел в зелёную зону, мы выходим на перрон только в час пик. И так же, как и раньше, штрафуем пассажиров без масок, но, конечно, уже меньше. В день где-то четыре – пять протоколов составляем, иногда бывает и десять. Есть у нас один кадр, на которого уже больше десяти протоколов составили. А ему всё равно — он безработный, средств оплатить штраф нет. Но и маску не надевает, говорит, принципиально не собирается подчиниться режиму. Откровенно говоря, уже месяц наблюдаем за тем, что народ расслабился, перестали, что ли, бояться заразиться. Да ладно, в метро у нас ещё не так много тех, кто не соблюдает масочный режим, а вы посмотрите, что делается в наземном транспорте или же в пригородных электричках, — вот там вообще беспредел», — рассказывает «Вестям» сотрудник полиции Киевского метрополитена.

В МВД частично подтверждают, что после локдауна серьёзно ослабили карантинные меры.

«Сегодня у нас уже нет разнарядки по составлению протоколов за несоблюдение карантинных мероприятий. Почти все запреты сняты, осталось только ношение масок в общественных местах да соблюдение дистанции. Пока делаем устные замечания, просим надеть маску, респиратор. Ну если сильно граждане наглеют, только в том случае наказываем протоколом. Поэтому по Киеву в день где-то 100 – 150 протоколов от силы», — рассказывает «Вестям» сотрудник полиции Киева Сергей Бевз.

Однако медики подчёркивают, что расслабились украинцы рано: уже на пороге штамм «дельта» и «дельта+». Более того, аргументы о том, что кто-то уже переболел или сделал прививку от коронавируса, не служат индульгенцией от штрафа за неношение маски.

«Очень рано украинцы решили избавиться от масок. Да, жарко! Да, лето! Но в общественных местах, в транспорте ни в коем случае не надо ездить без масок, потому что рано даже думать о стабильности. Потому что идет серьёзный штамм. Особенно опасно то, что, скорее всего, туристы вирус завезут с отдыха в Турции. А аргументы, что, дескать, переболел ковидом или же вакцинировался даже двумя дозами, в данном случае не подходят, потому что нет гарантии от повторного заболевания. Эффективность вакцин, которые применяют на Украине, против нового штамма не установлена. Было бы неплохо уже сейчас ужесточить меры воздействия на тех, кто отказывается соблюдать карантинные мероприятия. К тому же карантин в стране ещё не снят, он продолжается», — подчёркивает в разговоре с «Вестями» эпидемиолог, доктор медицинских наук Александр Гриневич.