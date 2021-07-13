СТРАНА: Кучма признался, что украинцев обманывали перед распадом СССР
Бывший президент Украины Леонид Кучма признался, что авторы идеи украинской независимости обманывали народ накануне референдума 1 декабря 1991 года. Как пишет «СТРАНА», в результате этого государство утратило свой потенциал, который в ближайшие десятилетия вернуть не удастся.
«За всё надо платить. В том числе надо платить и за независимость. Кто какую сумму заплатит — это второй вопрос. Самую большую сумму платят простые люди. Потому что они верят обещаниям... Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», — признался Кучма.
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