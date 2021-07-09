Главред: на Украине появится реестр запрещённых сайтов «Укркомнадзора»

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о создании на территории страны специального реестра запрещённых сайтов. Как пишет «Главред», реестр появится по инициативе крупных операторов, которым нужно понимать, какие конкретно ресурсы могут быть заблокированы по требованию государства. СНБО работает над подготовкой 400 таких сайтов.
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании на территории Украины специального реестра запрещённых сайтов. Как пишет «Главред», фактически это означает появление так называемого Укркомнадзора — аналога российской службы по контролю деятельности сфер связи и массовой информации. Об этом заявил участник Интернет-ассоциации Украины и член группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев.
«Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещённых сайтов — того самого Укркомнадзора, которым мы друг друга пугали в шутку и который ещё год назад казался просто абсолютно невозможным на Украине», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Отмечается, что реестр появится по инициативе крупных операторов, которым нужно понимать, какие конкретно ресурсы могут быть заблокированы по требованию государства. СНБО работает над подготовкой 400 таких сайтов.
В комментарии Тульев рассказал, что политическое решение по реестру уже принято, а с понедельника заработает рабочая группа.
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