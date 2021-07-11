CNN: символ насилия низложен — в Шарлотсвилле убрали памятники генералам-конфедератам

В Шарлотсвилле в субботу сняли с постаментов памятники генералам Конфедеративных штатов Америки Роберту Ли и Томасу Джексону, передаёт CNN. Как подчёркивает в своём сюжете корреспондент канала, эту победу местные активисты вырвали по результатам долгой и упорной борьбы, в которой не обошлось без жертв.

В субботу в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, демонтировали ключевой символ насилия во имя превосходства белой расы: памятники генералам Конфедерации Роберту Ли и «Каменной стене» Джексону погрузили на грузовики и увезли с глаз долой на хранение. Почти четыре года назад дискуссией вокнуг инициативы городской администрации по демонтажу памятника Ли воспользовались в собственных целях белые националисты; состоявшийся в итоге марш «Объединённых правых» перерос в потасовку с жертвами — неонацисты схлестнулись с теми, кто протестовал их демонстрации. С репортажем из Шарлотсвилла — корреспондент CNN Эван Макморрис-Санторо.

Вот эти три часа субботним утром — это то, к чему Шарлотсвилль стремился несколько лет. Памятник генералу-конфедерату «Каменной стене» Джексону отправляется на хранение. Прочь увезли и печально известную статую генерала Роберта Ли, возвышавшуюся над парком, где прошёл кровавый марш «Объединённых правых».

Для Заяны Браянт, которая стала инициатором кампании по демонтажу памятников — она начала собирать подписи в 2016 году притом, что сама она была тогда ещё в 9 классе — это событие стало результатом усилий, которые привели к порогу её дома весь мир.

ЭВАН МАКМОРРИС-САНТОРО, корреспондент CNN: Если вспомнить тот ужасный день в августе 2017-го, когда люди в парке — прямо тут, где мы сейчас находимся, — бились друг с другом из-за памятников, а в итоге погиб человек, думали ли вы тогда, что доживёте до этого дня?

ЗАЯНА БРАЯНТ, студентка-активистка: Нет, я не могла в это поверить, пока не увидела собственными глазами, как памятник подняли с пьедестала. Тогда-то до меня дошло, и я поняла: это наконец свершилось.

Браянт сумела убедить Шарлотсвилль, однако времени на убеждение остального мира потребовалось куда больше. В начале 2017 года городской совет проголосовал за демонтаж памятников, однако организации, защищающие наследие Конфедерации, подали на город в суд. Им удалось отложить демонтаж монументов.

РИЧАРД СПЕНСЕР, белый националист: Мы — народ! Нас не заменить!

Затем к борьбе присоединились белые националисты и неонацисты, а также другие группировки. Когда в августе 2017 года националисты и другие объединения ультраправого толка столкнулись с активистами, ратующими за снос статуй, погибла женщина, а ещё несколько человек получили травмы. Таким образом, тема памятников вышла на общенациональный уровень, став движущей силой, стоящей за тёмным пятном на новейшей политической истории страны.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Там с обеих сторон есть очень достойные люди!

Ну а эти слова уже породили общенациональное движение.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Ни один президент в истории такого не заявлял. (…) И я понял, что с этим президентом ничего у нас не особенно не изменится.

Однако в Шарлотсвилле памятники по-прежнему стояли, так как их снос отложили из-за судебных тяжб. Буквально через несколько дней после августовских протестов муниципальный совет города по результатам голосования принял решение скрыть статуи чёрной плёнкой. Но в октябре 2017 года суд опять-таки постановил, что памятники сносить нельзя, а в 2018-м — решил, что и плёнку нужно снять.

Но Шарлотсвилл так и не передумал — город продолжал борьбу в суде. И в апреле этого года Верховный суд штата Вирджиния с ним согласился. А потом наступила нынешняя суббота.

НИКУЙЯ УОКЕР, мэр города Шарлотсвилл, штат Вирджиния: Что случилось? Сегодня мы получили возможность снести эти статуи. Они и так простояли 104 года — и ни одного лишнего мгновения им стоять нужды нет.

Так для одного города завершилась долгая и кровавая битва за то, как нужно рассказывать историю нашей страны.

ЗАЯНА БРАЯНТ: Работы ещё много, но как темнокожая женщина, уже долгое время активно занимающаяся этой проблемой, я стараюсь найти возможность праздновать маленькие победы по мере их достижения, ведь это важно. Я считаю, что это долгая и трудная работа, так что это хоть и не начало, но и не конец — однако это всё-таки победа.

Эван Макморрис-Санторо, CNN, Шарлотсвилл, штат Вирджиния.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 июля 2021 года.