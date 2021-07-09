Корреспондент: премьер Украины уверен, что страна станет членом НАТО и ЕС через 5—10 лет
Двое американцев гаитянского происхождения, которые были задержаны по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, утверждают, что главным организатором нападения был иностранец по имени Майк.
Московский ЦСКА одержал победу над австрийским «Адмирой Ваккером» на тренировочных сборах в Марии Энцерсдорфе.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал телефонные переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
Бывший консультант «Спартака» итальянский агент Франко Камоцци высказался о подписании полноценного контракта между московским клубом и полузащитником Виктором Мозесом.
В результате нападения около детского сада во французском Марселе один человек погиб, трое ранены.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о важности достижения согласия с Россией в связи с принятием в Совете Безопасности ООН совместной резолюции по трансграничной помощи в Сирии.
Трёхкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию Станислав Кокорин ответил на вопрос, почему ему не удалось отобраться на летние Олимпийские игры в Токио.
Трёхкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию Станислав Кокорин заявил, что хотел бы попасть на Олимпийские игры.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о показателях смертности в России в мае и июне 2021 года. Об этом информирует РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина длился около часа.
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию нидерландских СМИ о том, что прокуратура Нидерландов намерена привлечь к уголовной ответственности нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о лучших продуктах для перекуса.
Психолог Евгений Идзиковский рассказал о популярных приёмах телефонных мошенников.
Антон Смирнов, представитель бывшего голкипера санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунёва, сообщил, что российский вратарь подписал контракт с немецким футбольным клубом «Байер».
У памятника Николаю Путилову на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге почтили память героев-ополченцев, оборонявших город во времена Великой Отечественной войны.
Пресненский суд Москвы арестовал до 8 сентября начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства, сообщает РИА Новости.
На торгах по льготной ставке в Москве реализовали более 200 помещений с начала 2021 года.
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина одержали победу над американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Сэндерс в полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема Уимблдона в парном разряде.
Актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о режиссёре и актёре Владимире Меньшове.
Московский физико-технический институт (МФТИ) и Государственная Третьяковская галерея запускают совместную магистерскую программу «Науки и цифровизация в культурном наследии».
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Экс-тренер по физической подготовке сборной России по футболу Владимир Паников рассказал о планах штаба бывшего наставника национальной команды Станислава Черчесова.
Власти Кубы выдали разрешение на экстренное применение разработанной местными специалистами вакцины от коронавируса Abdala.
Число погибших в результате обрушения многоэтажного дома в американском штате Флорида увеличилось до 78.
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв прибыл на медосмотр для подписания контракта с леверкузенским «Байером».
Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане.
Британский велогонщик Марк Кавендиш, выступающий за команду Deceuninck — Quick-Step, одержал победу на 13-м этапе престижной многодневки «Тур де Франс».
Бывший замглавы «Военторга» Леонид Тейф приговорён судом в США к пяти годам тюрьмы по делу об отмывании $150 млн.
Количество многодетных семей в Москве выросло почти в три раза за десять лет.
В Московской области ввели около 25 новых мер социальной поддержки за пять лет.
В Москве открылась станция метро «Смоленская» после масштабной реконструкции.
Прокуратура Нидерландов хочет привлечь к уголовной ответственности нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в нанесении ножевых ранений.
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.
В Татарстане из-за сильного ветра, грозы и града объявлено штормовое предупреждение на субботу, 10 июля.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков напомнил о мерах безопасности из-за высоких ночных температур.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Министерство торговли США внесло в чёрный список трёх физических лиц и три компании из России.
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин выступит одним из продюсеров экранизации книг Тони Хиллермана «Тёмные ветра» (Dark Winds).
Мирослав Ромащенко, помощник бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, подвёл итоги работы в национальной команде.
Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим израильским коллегой Яиром Лапидом по инициативе израильской стороны.
Искусствовед, преподаватель, художник-реставратор масляной живописи, научный сотрудник Курской картинной галереи, Курского краеведческого музея, член Коллегии экспертов города Москвы Михаил Денисов рассказал о роли масляной живописи в искусстве.
Психолог-коуч Яна Лейкина рассказала об отношении россиян к брачному контракту.
Еврокомиссия не планирует финансировать создание заграждений в Литве на границе с Белоруссией.
Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем в полуфинале третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема — Уимблдона.
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в одной из школ станицы Калининской Ростовской области. Площадь возгорания составила 300 кв. м.
Лесной пожар перешёл на населённый пункт Запасное в Карталинском районе Челябинской области.
Министерство юстиции России внесло в список нежелательных в России пять европейских неправительственных организаций (НПО). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Протяжённость забора, который установят на границе между Литвой и Белоруссией, составит 550 км, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прибыл в расположение команды после выступления на чемпионате Европы по футболу в составе сборной Нидерландов.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина прокомментировала ситуацию с Египтом.
Транспортный поток на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге вырос на 25% за первые шесть месяцев 2021 года.