ERR: ФСБ задержала консула Эстонии в Санкт-Петербурге

ФСБ России объявила о задержании с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Как передаёт ERR, руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик подтвердила информацию о задержании дипломата, однако, по её словам, речь идёт о постановке и безосновательных обвинениях.

Федеральная служба безопасности России объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Как передаёт ERR, об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Эстонский дипломат — консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте — был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», — говорится в сообщении.

О том, что конкретно подразумевается под материалами закрытого характера, не сообщается.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — отметили в ФСБ.

Руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик подтвердила порталу ERR задержание Лятте.

«Консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете. После встречи ФСБ задержала его на полтора часа. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение», — пояснила Леммик.

По её словам, речь идёт о постановке и безосновательных обвинениях.

«С точки зрения Эстонии, подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации, вместо того чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским союзом. Это ещё один для нас пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями», — добавила Леммик.

Министерство иностранных дел осуждает задержание Лятте и называет его провокационным.

«Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам — членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями», — сказала Леммик.

«Мы ожидаем, что Россия будет придерживаться принципов международного права в своём поведении», — добавила представитель МИД Эстонии.