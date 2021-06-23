«Вести» рассказали, почему украинские политики 22 июня избегают термина Великая Отечественная война

Современная украинская идеология требует свежих трактовок, поэтому период с 1941-го по 1945 год теперь требуют называть либо Второй мировой войной, либо «советско-немецкой». Однако, как показал опрос, подавляющее число читателей «Вестей» по-прежнему называют войну между СССР и Германией Великой Отечественной.

Со дня, когда Украина в составе СССР вступила в войну против нацистской Германии, прошло 80 лет, однако современная идеология требует свежих трактовок: период с 1941-го по 1945 год теперь требуют называть либо Второй мировой войной, либо «советско-немецкой». Как пишут «Вести», 22 июня в соцсетях украинские политики оставляют памятные посты, рассказывают о трагичности событий прошлого века и приводят в пример опыт своих родственников. Казалось бы, общая трагедия должна объединять, но снова украинцев разделяет цвет обёртки горькой конфеты.

Как отмечает издание, первые считают, что война должна называться Великой Отечественной, поскольку многие из воевавших родились как раз в советский период и все участники сражались за свободу одного большого государства. Другие настаивают: от предложенного термина нужно отходить, поскольку Советский Союз никогда для Украины отечеством не был, а объединение стран в республики было насильственным.

Так, президент Украины Владимир Зеленский в своём Instagram посвятил пост героям Второй мировой, не выделяя войну украинцев отдельным названием.

«Вторая мировая война стала величайшей катастрофой ХХ века. Она унесла жизни около 10 миллионов украинцев. Ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, склоняем голову перед подвигом этих людей. Благодаря им у нас есть настоящее. И теперь уже мы должны сделать всё, чтобы у следующих поколений не было такого горького опыта в будущем. Вечное уважение всем, кто защищал нашу страну», — написал Зеленский.

Аналогично проигнорировал термин Великая Отечественная война и министр культуры Александр Ткаченко, намекая на его манипулятивность: «Долгое время немецко-советскую войну подавали в странах бывшего СССР как Великую Отечественную. Оставляя на втором плане тот факт, что она является частью ещё большей беды».

Как отмечает автор материала, современная повестка с патриотическим уклоном требует отказываться от дани уважения всему советскому, даже если при этом умирали миллионы соотечественников. С таким положением дел не согласен депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, о чём он и рассказал в социальных сетях.

«Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии и Словакии на Польшу. Для советских республик и Украины в том числе, существовавшей на тот момент исключительно как УССР, и никак иначе, война началась 22 июня 1941 года, в связи с нападением Германии на Советский Союз.

Эта германо-советская война, крупнейшая локальная часть Второй мировой войны, имеет всемирно признанное название — Великая Отечественная война.

Точно так же, как американо-японская война, такая же часть Второй мировой, как и германо-советская, имеет название Pacific War, война на Тихом океане. Элементарные вещи, доступные ранее каждому школьнику младших классов», — написал Бужанский в своём Telegram-канале.

В конце материала издание предложило читателям ответить на вопрос, как они называют данный исторический период. На момент пересказа статьи более 93% опрошенных проголосовали за термин Великая Отечественная война.