«Вести» рассказали, почему украинские политики 22 июня избегают термина Великая Отечественная война
Со дня, когда Украина в составе СССР вступила в войну против нацистской Германии, прошло 80 лет, однако современная идеология требует свежих трактовок: период с 1941-го по 1945 год теперь требуют называть либо Второй мировой войной, либо «советско-немецкой». Как пишут «Вести», 22 июня в соцсетях украинские политики оставляют памятные посты, рассказывают о трагичности событий прошлого века и приводят в пример опыт своих родственников. Казалось бы, общая трагедия должна объединять, но снова украинцев разделяет цвет обёртки горькой конфеты.
Как отмечает издание, первые считают, что война должна называться Великой Отечественной, поскольку многие из воевавших родились как раз в советский период и все участники сражались за свободу одного большого государства. Другие настаивают: от предложенного термина нужно отходить, поскольку Советский Союз никогда для Украины отечеством не был, а объединение стран в республики было насильственным.
«Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии и Словакии на Польшу. Для советских республик и Украины в том числе, существовавшей на тот момент исключительно как УССР, и никак иначе, война началась 22 июня 1941 года, в связи с нападением Германии на Советский Союз.
Эта германо-советская война, крупнейшая локальная часть Второй мировой войны, имеет всемирно признанное название — Великая Отечественная война.
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