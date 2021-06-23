France 2: фиаско на миллиард — порт в Черногории может стать китайским по условиям контракта

Пекин может аннексировать крупнейший балканский порт по условиям предоставленного Черногории кредита в миллиард евро на строительство автомагистрали, передаёт France 2. Спустя шесть лет проект не завершён, деньги потрачены, и теперь правительство страны просит финансовой помощи у Евросоюза, чтобы не отдавать часть суверенной территории в счёт долга.

Это Бар — крупнейший торговый порт на Балканах, дающий доступ в Центральную Европу. Он находится в Черногории, однако в скором времени его может совершенно легально аннексировать Китай. Почему? Рассказываем историю невероятного контракта.

Отправной точкой стало то, что Черногория хочет построить автомагистраль, чтобы соединить разрозненные части страны. В 2015 году китайский банк выдал ей кредит в миллиард евро, а выполнять работы должна была другая китайская компания. Шесть лет спустя только 40 км, выделенных красным на карте, находятся на стадии строительства.

Работы затянулись, масштабный проект не закончен, а главное — миллиард евро уже израсходован. Для завершения стройки правительству Черногории придётся снова раскошелиться. Премьер-министр в ярости. В конце своего визита с проверкой он даже не пытается скрыть свои вопросы.

ЗДРАВКО КРИВОКАПИЧ, премьер-министр Черногории: Должен признать, что это самая дорогая автомагистраль Европы. В Сербии отрезок такой же протяжённости и в похожей местности стоил 16 миллионов евро за каждый километр, а у нас — 26. Я не понимаю эту разницу с Сербией.

Премьер-министр обвиняет в коррупции и расточительности генерального подрядчика — китайскую компанию. Здесь находится 600 китайцев — главным образом рабочих на стройке, но также сотрудников администрации и даже начальников. Они живут в собственном городке в стороне от остального населения страны. Китайское руководство не захотело отвечать на наши вопросы ни о причинах выхода за пределы сметы, ни о последствиях возможного банкротства.

ЖУРНАЛИСТ: Несколько вопросов, только один вопрос...

КИТАЙСКИЙ РАБОЧИЙ: Нет, нет…

Согласно условиям контракта, если Черногория не сможет вернуть деньги китайскому банку, ей придётся уступить часть территории страны. Мы смогли достать копию контракта. Параграф 8 указывает, что Черногория отказывается от неприкосновенности своей суверенной территории за исключением военных и дипломатических объектов. В рамках этой статьи порт Бар может стать собственностью Китая в качестве возмещения убытков. Пекин уже продемонстрировал свой интерес в этих сооружениях.

Этот невероятный контракт китайцы уже использовали в Шри-Ланке и Джибути. Мы задали вопросы министру инвестиций Черногории, который был в оппозиции, когда подписывали контракт. Он признаёт, что его страна приняла условия, которых никогда ещё не видели в Европе.

МЛАДЕН БОЯНИЧ, министр инвестиций Черногории: Лично я бы не подписал такой контракт, особенно c компенсацией по кредиту, которая, как я считаю, опасна для территории нашей страны. А теперь я министр. Я должен сделать так, чтобы работы были завершены, чтобы эта автомагистраль была построена, и я должен избежать финансовых рисков.

Для оплаты этой автодороги, которая пока соединяет только деревни, правительство может попросить помощи у Евросоюза. Идея заключается в следующем: европейские банки дадут деньги в долг Черногории, чтобы помочь расплатиться по кредиту с китайцами и не потерять часть территории. В столице страны Подгорице эта идея нашла поддержку, и жители обращаются напрямую к Европе.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЧЕРНОГОРИИ: Нам будет необходима помощь Европы, чтобы избежать этого (аннексии Китаем части территории. — ИноТВ). Евросоюз не допустит этого. Я в этом уверена на 100 процентов.

ЖИТЕЛЬ ЧЕРНОГОРИИ: Если честно, я считаю, что Черногория уже продана — китайцам, европейцам, русским, немцам. Почему бы не французам? Наша территория уже нам больше не принадлежит.

Согласится ли Китай с таким решением? В этом есть сомнения. В контракте указано, что только китайские суды вправе решать возникшие споры.

АЛБАН МИКОЗИ, корреспондент France 2: Подписанный контракт — это подписанный контракт, напоминает китайская сторона, а эта территориальная компенсация предусмотрена (его условиями. — ИноТВ). Также китайцы указывают, что если Европа захочет заплатить вместо Черногории, необходимо ещё получить согласие Пекина.