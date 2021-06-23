Fox News: в США могут ввести локдаун ради спасения климата
Мы узнаём всё больше о трагических потерях от коронавирусных локдаунов в этой стране. Однако, по словам Джо Байдена, нас может ожидать ещё одна волна локдаунов — в связи с уже другим кризисом, ничуть не менее, а может, и более страшным, чем коронавирус. И этот кризис, конечно же, изменение климата, говорит Джо Байден.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сегодня я рад объявить состав команды, которая будет проводить амбициозный план моей администрации по борьбе с экзистенциальной угрозой нашего времени — изменением климата.
Ребята, у нас кризис! Как перед лицом COVID-19, так и перед лицом изменения климата нам необходимы единые ответные меры на государственном уровне. И в этом кризисе, вернее, в этих кризисах нам нужно воспользоваться возможностью заново отстроиться, причём лучше, чем было раньше.
Единые ответные меры на государственном уровне. Одно мы знаем: это не будет добровольным. Что же это значит? Мы узнали, что сотрудник Всемирной организации здравоохранения написал доклад, в котором говорится, что может потребоваться «климатический локдаун». Как ковидный, только климатический.
Сегодня с нами Марк Морано — публицист, много писавший об изменении климата, основатель сайта Climate Depot. Большое спасибо, что пришли, Марк. Климатический локдаун — я бы просто со смехом отмахнулся от этой идеи, но все мы прожили последние полтора года и знаем, что возможно всё. Что конкретно это значит?
МАРК МОРАНО, Climate Depot: В своей книге «Зелёный обман» я подробно рассматриваю это в двух главах, Такер. Прежде всего, ковидные локдауны вызвали зависть у борцов за климат. Они были вне себя. Они говорили: «Как такое происходит?!» Все, от Греты Тунберг до Джона Керри и официальных лиц ООН. А потом они стали говорить: «Мы должны действовать по этому образцу. Если мы можем всё позакрывать из-за вируса, мы можем всё позакрывать и ради климата». Что мы и видим.
В Австралии некоторые представители академических кругов предлагают дописывать: «Изменение климата» в свидетельства о смерти. И Билл Гейтс говорил, что число умерших (от изменения климата. — ИноТВ) было бы больше. Они копируют каждый шаг. Речь идёт не только об отдельно взятых профессорах и представителях академических кругов тут и там. Выходит крупный британский доклад, уже опубликован доклад международного агентства — и везде, по сути, одинаковые призывы к локдауну…
Охвачено всё: от ограничений на ваш термостат до ограничений на передвижение. При «климатической чрезвычайной ситуации» летать можно только тогда, когда это «морально оправданно». Как во время локдауна требовалось оправдывать поход в магазин за необходимыми товарами. Они покушаются на свободу передвижения, они покушаются на право иметь собственный автомобиль, они покушаются на все атрибуты свободного человека — всё это передаётся в руки государственной бюрократии.
А это предусматривает закрытие фабрик по производству iPhone в Китае? Индия и Китай будут участвовать в этом климатическом локдауне? Или Америке предлагается испытать это на себе первой?
МАРК МОРАНО: Как мы знаем, локдауны никогда не выносились на обсуждение. Мы, как лемминги, следовали за Компартией Китая, которая и рекомендовала локдауны. А затем ещё и Всемирная организация здравоохранения. Сотрудники ВОЗ теперь рекомендуют эти климатические локдауны. На ком это не скажется, так это на Китае. И когда мы, как вы выразились, будем сидеть дома и запоем смотреть Netflix, те свободы, которые были у нас раньше, станут для нас недоступны.
В Великобритании предлагают ввести талоны на углекислый газ: правительство или работодатели будут следить за вашим уровнем CO2: сколько энергии вы потребляете, сколько путешествуете, какую машину водите. За превышение вас штрафуют, за более низкие показатели поощряют. Вот такой мир. Немецкий советник по климату предлагает ввести бюджет CO2 для каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребёнка на планете. Вот что нас ждёт.
Знаете, я говорил с немцем о Восточной Германии. Подобные ограничения были в Восточной Германии перед отъездом из страны. Но теперь предлагается ввести это для американцев внутри страны. Конечно же, у нас было так с COVID. Говорили о запрете на путешествия из одного штата в другой, в какой-то момент — об общегосударственном запрете. Это говорили некоторые из советников Байдена.
Так что возможно всё. (Лидер большинства в сенате США. — ИноТВ) Чак Шумер призывает Байдена объявить о климатической чрезвычайной ситуации общенационального масштаба. Он мог бы получить чрезвычайные полномочия, совсем как губернатор голубого (подконтрольного Демократической партии США. — ИноТВ) штата.
Мне так стыдно, что американцы покорно мирились с тем, через что нам пришлось пройти. Надеюсь, в этом случае они не будут покорными. Правда, надеюсь. Большое спасибо, Марк!
МАРК МОРАНО: Конечно. Спасибо, Такер.
Дата выхода в эфир 22 июня 2021 года.
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