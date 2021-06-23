Fox News: в США могут ввести локдаун ради спасения климата

Лидер большинства в сенате США Чак Шумер предлагает Джо Байдену ввести во всей стране режим чрезвычайной ситуации из-за изменения климата, а во Всемирной организации здравоохранения раздаются призывы ввести ограничения на транспорт и потребление энергии для уменьшения выбросов CO2, сообщает Fox News. Как отмечает гость телеканала, публицист Марк Морано, для американцев это чревато потерей «всех атрибутов свободного человека».

Мы узнаём всё больше о трагических потерях от коронавирусных локдаунов в этой стране. Однако, по словам Джо Байдена, нас может ожидать ещё одна волна локдаунов — в связи с уже другим кризисом, ничуть не менее, а может, и более страшным, чем коронавирус. И этот кризис, конечно же, изменение климата, говорит Джо Байден.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сегодня я рад объявить состав команды, которая будет проводить амбициозный план моей администрации по борьбе с экзистенциальной угрозой нашего времени — изменением климата.



Ребята, у нас кризис! Как перед лицом COVID-19, так и перед лицом изменения климата нам необходимы единые ответные меры на государственном уровне. И в этом кризисе, вернее, в этих кризисах нам нужно воспользоваться возможностью заново отстроиться, причём лучше, чем было раньше.



Единые ответные меры на государственном уровне. Одно мы знаем: это не будет добровольным. Что же это значит? Мы узнали, что сотрудник Всемирной организации здравоохранения написал доклад, в котором говорится, что может потребоваться «климатический локдаун». Как ковидный, только климатический.



Сегодня с нами Марк Морано — публицист, много писавший об изменении климата, основатель сайта Climate Depot. Большое спасибо, что пришли, Марк. Климатический локдаун — я бы просто со смехом отмахнулся от этой идеи, но все мы прожили последние полтора года и знаем, что возможно всё. Что конкретно это значит?



МАРК МОРАНО, Climate Depot: В своей книге «Зелёный обман» я подробно рассматриваю это в двух главах, Такер. Прежде всего, ковидные локдауны вызвали зависть у борцов за климат. Они были вне себя. Они говорили: «Как такое происходит?!» Все, от Греты Тунберг до Джона Керри и официальных лиц ООН. А потом они стали говорить: «Мы должны действовать по этому образцу. Если мы можем всё позакрывать из-за вируса, мы можем всё позакрывать и ради климата». Что мы и видим.



В Австралии некоторые представители академических кругов предлагают дописывать: «Изменение климата» в свидетельства о смерти. И Билл Гейтс говорил, что число умерших (от изменения климата. — ИноТВ) было бы больше. Они копируют каждый шаг. Речь идёт не только об отдельно взятых профессорах и представителях академических кругов тут и там. Выходит крупный британский доклад, уже опубликован доклад международного агентства — и везде, по сути, одинаковые призывы к локдауну…



Охвачено всё: от ограничений на ваш термостат до ограничений на передвижение. При «климатической чрезвычайной ситуации» летать можно только тогда, когда это «морально оправданно». Как во время локдауна требовалось оправдывать поход в магазин за необходимыми товарами. Они покушаются на свободу передвижения, они покушаются на право иметь собственный автомобиль, они покушаются на все атрибуты свободного человека — всё это передаётся в руки государственной бюрократии.



А это предусматривает закрытие фабрик по производству iPhone в Китае? Индия и Китай будут участвовать в этом климатическом локдауне? Или Америке предлагается испытать это на себе первой?



МАРК МОРАНО: Как мы знаем, локдауны никогда не выносились на обсуждение. Мы, как лемминги, следовали за Компартией Китая, которая и рекомендовала локдауны. А затем ещё и Всемирная организация здравоохранения. Сотрудники ВОЗ теперь рекомендуют эти климатические локдауны. На ком это не скажется, так это на Китае. И когда мы, как вы выразились, будем сидеть дома и запоем смотреть Netflix, те свободы, которые были у нас раньше, станут для нас недоступны.



В Великобритании предлагают ввести талоны на углекислый газ: правительство или работодатели будут следить за вашим уровнем CO 2 : сколько энергии вы потребляете, сколько путешествуете, какую машину водите. За превышение вас штрафуют, за более низкие показатели поощряют. Вот такой мир. Немецкий советник по климату предлагает ввести бюджет CO 2 для каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребёнка на планете. Вот что нас ждёт.



Знаете, я говорил с немцем о Восточной Германии. Подобные ограничения были в Восточной Германии перед отъездом из страны. Но теперь предлагается ввести это для американцев внутри страны. Конечно же, у нас было так с COVID. Говорили о запрете на путешествия из одного штата в другой, в какой-то момент — об общегосударственном запрете. Это говорили некоторые из советников Байдена.



Так что возможно всё. (Лидер большинства в сенате США. — ИноТВ) Чак Шумер призывает Байдена объявить о климатической чрезвычайной ситуации общенационального масштаба. Он мог бы получить чрезвычайные полномочия, совсем как губернатор голубого (подконтрольного Демократической партии США. — ИноТВ) штата.



Мне так стыдно, что американцы покорно мирились с тем, через что нам пришлось пройти. Надеюсь, в этом случае они не будут покорными. Правда, надеюсь. Большое спасибо, Марк!



МАРК МОРАНО: Конечно. Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 22 июня 2021 года.