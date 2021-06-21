CNN: США готовят новые санкции против России

Как признался в интервью CNN советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, американская администрация готовит новый пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального. По его словам, «смягчать удар» они не собираются.

Глава комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес раскритиковал вашу администрацию за то, что она не вложилась в сроки и к началу июня не наложила на Россию новые санкции за отравление политического оппонента Алексея Навального. Послушайте, что он сказал.

БОБ МЕНЕНДЕС, сенатор, глава комитета по международным отношениям: Администрация Трампа постоянно срывала указанные Конгрессом сроки. От этой администрации я ожидаю лучшего. Президент Байден и его команда должны объявить санкции на этой неделе. Ведь Путин не показал никаких угрызений совести за свои действия. И Россия не предприняла никаких действий, чтобы всё исправить.

Повторю: это ваши коллеги-демократы. Что вы им ответите? Почему вы не наложили новые санкции на Россию за отравление Алексея Навального? Будут ли новые санкции?

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник по национальной безопасности: Прежде всего, думаю, важно, чтобы ваши зрители понимали, что мы наложили санкции на Россию из-за отравления Алексея Навального. И мы не просто сами это сделали, мы собрали европейских союзников в совместном усилии сделать так, чтобы Россия заплатила за использование химического вещества против одного из своих граждан на российской территории.

И мы готовим ещё один пакет санкций по этому поводу. Мы всё время показывали, что не станем смягчать удар, когда речь идёт о вредоносной деятельности России, будь то по делу SolarWinds, будь то по вмешательству в выборы, будь то по Навальному. Президент также сделал чрезвычайный шаг, подписав новый указ, который даёт ему ещё более расширенные полномочия, когда речь заходит о санкциях в ответ на вредоносные действия России. Мы ничего не станем замалчивать.

Так они скоро будут?

ДЖЕЙК САЛЛИВАН: Они будут, как только мы разработаем пакет так, чтобы точно ударить по правильным целям. И когда это удастся, мы введём новые санкции из-за химического оружия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 июня 2021 года.