Министр иностранных дел Франции: Украине рано вступать в НАТО, но давление на Россию надо сохранять

Европа должна и дальше придерживаться прежнего «жёсткого» курса по отношению к Москве, добиваясь от неё «уступок в плане гражданского общества» через санкции — но при этом не забывая поддерживать с «временами невыносимым соседом» диалог, заявил в интервью BFM TV глава французского МИДа Жан-Ив Лё Дриан. Между тем, как отметил чиновник, Париж считает, что принимать Украину в НАТО пока нельзя, поскольку условия для этого ещё не созданы.

Господин Лё Дриан, мы сейчас Китай обсуждаем, но я всё-таки вернусь к теме саммита НАТО и России. И кстати, раз уж я ещё немного поговорю о России — такой вопрос: дипломатия в отношении Путина и санкции Запада, говоря откровенно, не оказывают, судя по всему, особого эффекта...

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: Я с вами не согласен.

Вот вы со мной не согласны — а Путин ведь всё-таки, не ведя бровью, укрепляет свой нарратив, он ведёт себя уже совсем не так нерешительно, как четыре-пять лет назад, и по сути делает, что хочет — а над нашими санкциями он смеётся.

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Ну не настолько он уж над ними смеётся, насколько вы говорите — ведь если бы смеялся, то не принимал бы в ответ собственные меры. И каждый раз, как мы общаемся с российскими чиновниками, вопрос о санкциях всё время поднимается. Санкции действуют не только в отношении отдельных людей, но и в отношении юридических лиц, а это вам не шутки.

Но можно ли пойти дальше? И нужно ли нам это?

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Что значит «пойти дальше»?

Ну вот вы мне и скажите.

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Наша позиция заключается в том, чтобы постоянно поддерживать давление на Россию касательно ряда вопросов — в частности, дрейфа в сторону авторитаризма, который реально наблюдается в стране. Есть и нехорошие тенденции на международном уровне, включая провокации и запугивание в отношении Украины.

Вот об этом я и говорю — санкции неэффективны.

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Я бы так не стал говорить. И как бы то ни было, санкции нужно сохранять, нужно продолжать оказывать давление, поскольку оно мешает определённым игрокам в России развивать свою деятельность. Необходимо сохранять тот же тон в плане санкций, которые имеют очень жёсткий характер и, кстати, были введены ещё после оккупации Крыма, а сегодня принимаются в связи с репрессиями в отношении господина Навального и его сторонников. Но кроме того надо сохранять и диалог. В общем, работать нужно и в том, и в другом направлениях, ведь Россия — европейская страна и ею останется, переезжать она никуда не будет. Поэтому с этим порой надоедливым, иногда трудным, а временами и невыносимым соседом нужно вести диалог.

Но Россия не делает уступок, как и Белоруссия. Так что, честно говоря...

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Но если не оказывать давления, то и происходить ничего не будет. А вот если оказывать, то определённые уступки на уровне гражданского общества будут, точно вам говорю. Я в этом искренне убеждён.

Хорошо, тогда обсудим НАТО. Украина хочет вступить в альянс. Да или нет?

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Мы считаем, что на данный момент условия для вступления этой страны не выполнены, поэтому такого вопроса не ставится.

То есть, нет? Ваш ответ — нет?

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Именно так.

Дата выхода в эфир 18 июня 2021 года.