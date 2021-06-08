CNN: безопасности ради — перемещения журналистов на Олимпиаде в Токио будут отслеживать с помощью GPS

За представителями СМИ на Олимпиаде в Токио будут следить с помощью GPS, сообщает CNN со ссылкой на заявление президента игр Сэйко Хасимото.Как передаёт телеканал, перемещения журналистов будут отслеживаться, а посещения сторонних организаций будут для них запрещены. Кроме того, въезжающие в страну работники средств массовой информации должны будут сдать три теста на коронавирус в первые дни после приезда.

Итак, за средствами массовой информации на Олимпийских играх в Токио будут внимательно следить. Их будут отслеживать с помощью GPS, чтобы убедиться, что журналисты находятся зонах, где они были зарегистрированы. Это последняя информация с совещания организаторов Олимпиады, которое проходит прямо сейчас. Блейк Эссиг присоединяется к нам, чтобы рассказать подробнее. Здравствуй, Блейк! Рада тебя видеть. Что ещё ты можешь рассказать нам об этом?

БЛЕЙК ЭССИГ, корреспондент CNN: Да, Робин, Олимпийские игры должны начаться через сорок пять дней. И хотя план действий, предписывающий соблюдение мер против Covid-19, ещё не утверждён — мы ожидаем его третье издание в этом месяце — у нас появилось некоторое разъяснение того, как будет разрешено действовать средствам массовой информации. Всего около часа назад в своей вступительной речи на открытии финального совещания исполнительного комитета Олимпиады-2020 в Токио президент игр Хасимото заявила, что представителей СМИ будут отслеживать с использованием GPS, им будет запрещено посещать какие-либо предприятия, если визит не был предусмотрен заранее. Число отелей, в которых журналисты смогут остановиться, также будет ограничено.

И, наконец, у представителей СМИ будут регулярно брать анализы и просить их после въезда в страну проходить три теста — по одному в день. Япония всё ещё сражается с четвёртой волной инфекции, и хотя количество случаев Covid-19 по всей стране снижается вот уже несколько недель, число пациентов в критическом положении остаётся высоким — особенно в Окинаве. Только вчера власти Окинавы сообщали, что показатель занятых мест в реанимациях составляет 135%. На этом острове на юге Японии имеется всего 65 реанимационных коек. Это означает, что около двух десятков человек лечатся без необходимого для спасения их жизни медицинского оборудования.Чтобы помочь уже находящейся на пределе системе здравоохранения, власти Окинавы, по их словам, договорились о приезде ста докторов и медсестёр с большой земли, и эти медицинские работники немедленно приступят к своим обязанностям.

На вакцинном фронте всё по-прежнему: всего три с половиной процента населения Японии были вакцинированы полностью, а около десяти процентов получили первую дозу. Однако японские спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, на прошлой неделе уже начали проходить вакцинацию. По словам властей, они ожидают, что девяносто пять процентов этих спортсменов будут полностью вакцинированы к началу игр. Что касается обычных людей, среди них вакцинация доступна только медицинским работникам и людям в возрасте старше шестидесяти пяти лет.

Несмотря на мучительно медлительную кампанию, в данный момент Япония удваивает усилия для того, чтобы ускорить вакцинацию с целью снижения нагрузки на местные власти и в целом подтолкнуть процесс. Это произойдёт позже в этом месяце: вакцинация будет предлагаться на некоторых рабочих местах и в университетах. Частный сектор экономики также включаются в процесс. Крупные компании как Toyota или SoftBank, японское представительство Amazon работают вместе с местными властями, предлагая площадки и стремясь помочь достичь массовых показателей вакцинации за короткое время.

Но, повторюсь, Робин, Токио, Окинава и ещё восемь префектур останутся в режиме чрезвычайного положения до 20 июня. Несмотря на то, что режим чрезвычайного положения сохраняется у нас с 8 апреля, количество заражений движется в нужном направлении, но очень медленно.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир: 8 июня 2021 года