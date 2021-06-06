Le Monde: польский рэп ушёл в традиционные ценности с националистическим уклоном

Польские исполнители музыки в стиле рэп всё больше склоняются в сторону националистических и ультраконсервативных тем, пишет Le Monde. По словам автора статьи, это активно поддерживает и сама польская власть, которая придерживается тех же ценностей.
Может ли рэп, музыкальный стиль, рождённый как крик боли ущемлённых меньшинств, быть правым и даже националистическим, задаётся вопросом автор статьи в Le Monde. Именно так сейчас и происходит в Польше, по его словам. От протеста против системы польский рэп ушёл в патриотические ценности с националистическим и католическим уклоном.
Как отмечает эксперт по этому вопросу Пётр Маевский, уклон вправо у некоторых течений рэпа идёт уже почти десять лет, но самый расцвет у него начался после прихода к власти правительства Ярослава Качиньского. Его соратники не чураются использовать рэп в целях пропаганды.
Польша и её «огромные коробки серых домов, унаследованных от коммунизма» всегда были плодородной почвой для уличного искусства, рэпа и хип-хопа, пишет автор статьи. Так что если в США в 1990-х рэп был на взлёте, то и в Польше тоже. Тем более как раз прошла демократическая трансформация, экономика менялась резко в сторону рыночной, и социальные условия как раз подходили для развития этого музыкального направления.
Тогда рэперы критиковали экономическое и социальное неравенство, отсутствие перспектив для непривилегированных классов, массовую коррупцию вокруг процесса приватизации. Но эти же положения стали основой программы партии Ярослава Качиньского.
Впрочем, первым произведением в новом формате стал альбом «Невыгодная правда», который вышел в 2012 году. И дальше в националистические ценности ушли исполнители формата «гангста-рэп». От песен про жизнь вне закона они перешли к патриотическим идеалам и католицизму. И хотя это направление рэп-музыки не самое распространённое, оно хорошо заметно, поскольку его активно освещают проправительственные и контролируемые властью СМИ.
Популисты из партии Качиньского «Право и справедливость» считают этих рэперов представителями нового поколения патриотов- «интеллектуалов», выразителями голоса настоящего народа. Так что их нередко приглашают на культурные мероприятия в тех коммунах, где руководят члены этой партии.
И тематика их песен совпадает с пропагандой властей: критика либеральных и левых элит, коррумпированных и продавшихся иностранным интересам; антиевропейская риторика с сильным акцентом на историческом подходе и прославлением героев прошлого, даже самых неоднозначных. Кроме того, ностальгию у них вызывают территории, которые после Второй мировой войны они потеряли.
Помимо всего прочего, в их песнях присутствует гомофобия и мизогиния, прославляется традиционная модель семьи, где женщина должна воспитывать молодых патриотов. Особое внимание уделяется контролю над сексуальностью женщин: у каждого рэпера должна быть хотя бы одна песня про грех абортов.
У таких рэперов тесная связь и с католической церковью Польши, они вместе борются против секуляризации, которая идёт из Западной Европы. Некоторые польские рэперы и вовсе появляются на публике вместе с крайне правыми группировками. И такое поведение разительно отличается от идеалов первооткрывателей стиля. При этом почти половина молодых поляков говорит, что слушает только польский рэп, пишет Le Monde.
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