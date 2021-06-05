NYT: Роберт Мюллер расскажет студентам о «российском вмешательстве в выборы»

Бывший американски спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о возможном российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году, будет вести курс для студентов юридического факультета Виргинского университета. Как пишет The New York Times, цикл лекций будет называться «Доклад Мюллера и роль специального прокурора», в рамках которого ход расследования будет освещаться в хронологическом порядке. Лекторы намерены рассказать о трудностях, с которыми сталкивались прокуроры, а также о «правовом и практическом контексте» принятия важнейших решений.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер будет вести курс для студентов, имеющий целью подробно ознакомить их с расследованием, по результатам которого был сделан вывод о вмешательстве России в выборы 2016 года. Как пишет The New York Times, об этом сообщило руководство Виргинского университета.

Как продолжает издание, курс называется «Доклад Мюллера и роль специального прокурора». Его будет вести Мюллер и три бывших федеральных прокурора: Джеймс Куорлс, Эндрю Голдстайн и Аарон Зебли, который был у Мюллера заместителем. Мюллер проведет как минимум одно из шести занятий. Как сообщил университет, он надеется пригласить в качестве выступающих еще несколько высокопоставленных прокуроров.

Ход расследования будет освещаться в хронологическом порядке, начиная с момента назначения Мюллера специальным прокурором в 2017 году, и кончая завершением расследования в 2019-м. Лекторы намерены рассказать о трудностях, с которыми сталкивались прокуроры, а также о «правовом и практическом контексте» принятия важнейших решений.

Последнее занятие будет посвящено вопросу препятствования правосудию и роли специального прокурора в обеспечении подотчетности президента. В докладе Мюллера были изложены действия Трампа, которых, по словам многих экспертов-правоведов, вполне достаточно, чтобы жюри присяжных обвинило его в препятствовании правосудию. Однако генеральный прокурор Уильям Барр снял с него обвинения в препятствовании правосудию вскоре после составления доклада.

По мнению автора статьи, объявление о проведении вузовского курса наверняка возродит интерес к расследованию действий России, которое Трамп неоднократно называл «охотой на ведьм», и о котором Мюллер редко говорил публично.

«Я с нетерпением жду осени, когда у меня появится возможность пообщаться со студентами», — прокомментировал ситуацию Мюллер.