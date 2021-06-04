DE: повод для беспокойства — лишь 15% французов поддерживают ЕС в его нынешнем виде

У ЕС появился повод для беспокойства из-за роста антиевропейских настроений и поддержки лидера националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во Франции, пишет Daily Express. «Особенно тревожной» подобную тенденцию издание называет в связи с предстоящими в 2022 году президентскими выборами.

У Брюсселя появился повод для беспокойства в связи с ростом антиевропейских настроений в одной из стран-членов блока, сообщает Daily Express.

В частности, согласно «тревожным» результатам опроса Европейской службы по исследованию общественного мнения Eurobarometer, всего 15% жителей Франции поддерживают ЕС в его нынешнем виде. Как отмечает издание, ссылаясь на опрос, в котором приняли участие более 27 тыс. человек по всему ЕС, Франция, где традиционно силён евроскептицизм, вновь возглавила список стран, недовольных Европейским союзом.

По словам госсекретаря по европейским делам Клемана Боне, цифры свидетельствуют о «давнем разочаровании французов в Европе». Боне уточнил, что во Франции «действительно ждут реформ больше, чем в других странах Европы», однако уточнил, что ситуация может измениться, так как в Брюсселе всё больше думают об интересах Парижа.

Тем не менее Daily Express называет результаты опроса Eurobarometer «особенно тревожными» на фоне предстоящих во Франции в 2022 году президентских выборов.

Опрос Французского института общественного мнения, проведённый в мае, показал, что французы в возрасте от 25 до 34 лет склоняются к лидеру националистической политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Так, предполагается, что у политика есть все шансы на победу в первом туре голосования.

Однако несмотря на рост поддержи в адрес Ле Пен, по данным опроса во втором туре победу одержит действующий президент Франции Эммануэль Макрон с 54% против 46% у Ле Пен.

Кроме того, по словам главы лондонского Центра европейских реформ Чарльза Гранта, Париж воспользуется председательство в ЕС в первой половине следующего года в преддверии президентских выборов для «продвижения своих идей о Европе», способствуя победе Макрона.

«Французские чиновники утверждают, что первые три месяца их председательства в ЕС должны принести «конкретные результаты», чтобы помочь Макрону с повторным избранием», — приводит Daily Express слова Гранта.