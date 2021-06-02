CNN: мы не станем «мягкими» — главу Пентагона не тревожит критика Пекина и Москвы

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что его нисколько не тревожит критика Китая и России, обращённая на Вооружённые силы США, пишет CNN. При этом Остин пообещал, что американские военные никогда не станут «мягкими», что бы ни говорили по этому поводу Россия, Китай, а также консервативные политики в самих США.

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что его нисколько не тревожит критика Китая и России в адрес Вооружённых сил США. При этом он отверг обвинения некоторых консервативных политиков в том, что недавние попытки американских военных добиться большей инклюзивности в рядах военнослужащих ослабят Америку, пишет CNN.

По словам Остина, американские военные никогда не станут «мягкими». Министр также добавил, что противники США вроде Китая и России «хотели бы извлечь выгоду из подобных разговоров».

«Меня ни капельки не беспокоят заявления китайского руководства или Владимира Путина. Чем я собираюсь заняться — и занимаюсь сейчас — так это обороной нашей страны и работой, призванной сделать так, чтобы у нас было всё необходимое для достижения успеха», — подчеркнул Остин.

С подобным заявлением генерал выступил в то время, как администрация Байдена пытается как вернуться к традиционному внешнеполитическому курсу США, так и сделать ставку на расовое и гендерное разнообразие, которое по идее должно укрепить потенциал Вашингтона.

В частности, в начале этого месяца Армия США инициировала рекламную вербовочную кампанию, призванную привлечь к службе поколение Z. В рамках этой кампании американские власти представили истории пяти солдат о том, как они попали в ряды Вооружённых сил. Получившийся сериал во многом ознаменовал собой, по выражению ведомства, «явный отход от предыдущих армейских кампаний», учитывая, что в ней нашлось место и анимации, и «глубоко личным» моментам.

Тем не менее, подобная кампания пришлась по душе далеко не всем. В частности, сенатор-республиканец Тед Круз прокомментировал эту рекламу следующим образом: «Просто непостижимо! Возможно, политкорректные и выхолощенные Вооружённые силы — это не лучшая затея».

Круз также не оставил без внимания видео с рекламой российской армии и американский ролик с участием капрала Эммы Мэлоунлорд, которая сообщила, что её «воспитали две матери».

«Наши военные — лучшие на Земле, однако политики-демократы и левые СМИ пытаются сделать из них тюфяков», — добавил сенатор.

Остин заявил, что американские военные — это «лучшие солдаты в мире на сегодняшний день», причём не только из-за доступных им технологий, но и из-за тех людей, которые служат в рядах Вооружённых сил.

«По моему мнению, нам удаётся проделывать огромную работу в плане набора нужных людей, предоставляя доступ людям из всех уголков страны и всех слоёв общества. Если вы подходите под требования, то в этой команде для вас место найдётся», — заверил он.