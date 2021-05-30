MSNBC: Байден назвал техасский законопроект по честным выборам «наступлением на демократию»

Законодатели американского штата Техас рассматривают законопроект о честных выборах, который ужесточает требования к условиям проведения голосования, а также к избирателям, передаёт MSNBC. Президент США Джо Байден раскритиковал эту законодательную инициативу, назвав её «наступлением на демократию».

Мы продолжаем следить за срочной новостью из штата Техас, где поступил на рассмотрение противоречивый законопроект о честных выборах, который предусматривает внесение множества серьёзных изменений в избирательные процедуры штата.



Члены сената и палаты представителей штата сегодня во второй половине дня примут участие в коротких дебатах, после которых состоится голосование по этому документу.



С нами на связи из Техаса корреспондент NBC Гэри Грамбак, который находится сейчас у здания Капитолия в городе Остин. Гэри, рада вас видеть. Благодарю вас за участие в нашей программе.



Вы же получили доступ к тексту законопроекта SB-7? Расскажите нам о нём.



ГЭРИ ГРАМБАК, корреспондент NBC: Обязательно это сделаю, но хотел бы указать на один момент: буквально только что появилось заявление президента Джо Байдена относительно этого техасского законопроекта по голосованию.



Он заявил: «Это часть наступления на демократию, которое мы слишком часто наблюдали в этом году. Оно зачастую в несоизмеримо большей степени было направлено против темнокожих американцев».



Это слова Джо Байдена, которые появились не более часа назад.



И да, вы правы, здесь, в Капитолии штата, заседание уже возобновлено. Их ждёт очень напряжённая вторая половина дня. Ещё этим утром мы получили 67-страничный законопроект о честных выборах от комиссии, которая составляла его в течение целого месяца. Следует отметить, что он ещё не опубликован. На интернет-страничке штата вы его не найдёте. Однако нам удалось получить в наше распоряжение его копию.



И я бы хотел пройтись по ряду самых примечательных моментов этого документа. Во-первых, он запрещает на территории Техаса передвижные кабины для голосования. Кроме того, большинству избирателей запрещается участвовать в голосованиях, не выходя из машины. Также будут ужесточены требования к удостоверениям личности избирателей при голосовании по почте.



Законопроект, вдобавок, запрещает круглосуточное голосование, которое оказалось очень удобным во время пандемии, особенно для темнокожих избирателей.



Документ предусматривает проведение досрочного голосования только по выходным, в том числе и в важные выходные, непосредственно предшествующие выборам. Однако примечательно, что по воскресеньям оно будет начинаться лишь в час дня.



И местные избиратели заявили мне, что это реально ломает верующим все их планы по участию в выборах. Ведь они зачастую действуют следующим образом: вначале идут в церковь, а затем сразу в кабину для голосования.



Наконец, в этом документе есть пункт, я бы хотел процитировать его дословно, поскольку, по-моему, он рождает больше вопросов, чем ответов.



«Если на выборах число незаконно поданных голосов равняется или превышает число голосов, необходимых для изменения исхода выборов, то суд может объявить выборы недействительными, не пытаясь установить, как проголосовали отдельные избиратели».



Так что же это означает? По этому пункту возникло множество вопросов, начиная с того, законен ли он и не противоречит ли он федеральному законодательству? А также как и на какую дату будут назначаться следующие выборы и кто будет решать, было ли голосование законным?



Думаю, что не стоит упускать из внимания, какое время для всего этого было выбрано. Сегодня суббота, выходные в преддверии Дня поминовения. В понедельник конгресс нынешнего созыва завершает свою работу. Так что они хотят всё успеть. Непонятно, как это будет реализовываться в плане сроков и как это будет работать.



Прямо сейчас в сенате и в палате представителей проходят небольшие дебаты. Ожидается, что сенат проголосует по этому законопроекту сегодня, а палата представителей — завтра. Также ожидается, что обе палаты одобрят этот законопроект, а губернатор Грег Эбботт уже заявил, что собирается его подписать.



Дата выхода в эфир 29 мая 2021 года.