American Conservative: Байден может и должен сотрудничать с Путиным

Отношения между двумя крупнейшими в мире ядерными державами ухудшились до уровня холодной войны, поэтому именно диалог в таких реалиях является необходимым, считает старший научный сотрудник Института Катона, бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Как пишет он в материале для The American Conservative, предстоящий саммит Байдена и Путина может стать шагом назад к более позитивным отношениям, поскольку приоритетом для нынешней американской администрации должно стать правильное понимание России

В следующем месяце президенты Джо Байден и Владимир Путин планируют встретиться в Швейцарии, и лучше, чтобы эти два лидера разговаривали, а не враждовали, считает старший научный сотрудник Института Катона, бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Как пишет он в статье для The American Conservative, отношения между двумя крупнейшими в мире ядерными державами ухудшились до уровня холодной войны, поэтому именно диалог в таких реалиях является очень важным.

Для возобновления диалога с Москвой, продолжает Бэндоу, не обязательно питать какие-то иллюзии относительно характера российского режима. Он авторитарен и коррумпирован, но эти его характеристики никогда не мешали американским администрациям вести переговоры и даже сотрудничать с аналогичными режимами в других странах. США на протяжении многих десятилетий оказывали в прошлом, а в некоторых случаях оказывают и сейчас подобным или даже более неприглядным режимам в Южной Корее, Тайване, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Саудовской Аравии, Египте, Иране и других странах. Поэтому возмущение, которое сегодня выражают в Вашингтоне по поводу действий Москвы, выглядит скорее постановкой, чем делом принципа.

Отправной точкой, пишет Дуг Бэндоу, для предстоящей встречи должна стать оценка приоритетов и целей каждого правительства. Вашингтон должен дать понять, что контакт желателен и сотрудничество возможно, и для начала правительства двух стран должны договориться изменить ситуацию с неуклонным сокращением числа дипломатов в их соответствующих диппредставительствах.

«Чиновники должны быть на местах, чтобы следить за событиями и политикой, встречаться с коллегами, взаимодействовать с жителями и представлять политику своих соответствующих правительств. США фактически прекратили выдачу россиянам виз для поездок в Америку, но частные граждане обеих стран должны встречаться и разговаривать. Возвращение дипломатов в посольства и консульства не будет панацеей, но было бы лучше расширить контакты», — пишет эксперт.

Следующим шагом должно стать обсуждение экстерриториальности. Существует острая проблема вмешательства в выборы, которая на самом деле касается обеих стран, поскольку «Вашингтон, несмотря на свои ханжеские заявления, регулярно вмешивается в предвыборную борьбу за рубежом, в том числе в России». Ещё одной проблемой, вносящей разлад, являются кибероперации. И хотя сбор разведданных неизбежен, правительства двух стран должны попытаться установить границы для такого рода деятельности.

Бэндоу также полагает, что Байден и Путин должны рассмотреть вопросы, представляющие общий геополитический интерес, где сотрудничество может оказаться плодотворным. Несмотря на то, что Америка и Россия совершенно по-разному относятся к правительству Асада в Сирии, они хотели бы, чтобы обстановка в этой стране была относительно стабильной. Кроме того, оба правительства также хотели бы стабилизации обстановки в Афганистане. Также для обеих сторон важен и вопрос безопасности в Восточной Европе, однако данная тема, пишет эксперт, должна обсуждаться без «обычного ханжества и лицемерия США против сфер интересов, чего именно США и требовали в Западном полушарии «под знаменем» Доктрины Монро».

«Отправной точкой должно стать обсуждение вопроса о замораживании процесса расширения НАТО, которое можно было бы сделать постоянным. Взамен Москва должна прекратить оказывать поддержку украинским сепаратистам и согласиться на расширение экономических и политических связей Киева с Западом. Вопрос Крыма можно было бы вывести за скобки, позволив каждому остаться при своем мнении», — считает Дуг Бэндоу.

Как заключает автор материала, очевидно, что отношения между США и Россией не будут урегулированы за одну встречу Байдена и Путина. Тем не менее, два лидера должны договориться о широкой повестке дня для улучшения отношений и прекращения того, что всё больше похоже на мини-холодную войну.

«Альтернативы безрадостны. Переход к военной конфронтации скорее приведёт к вооружённому вмешательству России, чем к капитуляции. Но надежда есть. Недавняя встреча Госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была позитивной. Предстоящий саммит Байдена и Путина может стать ещё одним шагом назад к более позитивным отношениям. Приоритетом для нынешней американской администрации должно стать правильное понимание России», — подводит итог эксперт американского издания.