Project Syndicate: противостояние Америки и Китая закрепляют законодательно

В США вскоре будет принят законопроект «О стратегической конкуренции», в котором Китай официально назван стратегическим конкурентом Америки в самых разных сферах. Проблема в том, что американские СМИ переключились на всё более пристрастную стратегию конкуренции, в результате чего глубокая политическая поляризация в США стала практически неизбежной, пишет Project Syndicate. А это лишает Вашингтон возможности оперативно реагировать на вызовы и подрывает позиции Америки как глобального лидера, предупреждает автор.

В апреле этого года комитет по международным отношениям сената США официально поддержал законопроект «О стратегической конкуренции», в котором Китай назван «стратегическим конкурентом» Америки в целом ряде сфер — включая внешнюю торговлю, новые технологии и безопасность, сообщает Project Syndicate. А учитывая, что данный законопроект получил поддержку со стороны обеих партий, что сейчас большая редкость, он наверняка вскоре будет одобрен в конгрессе и подисан президентом США Джо Байденом, прогнозирует автор.



«Тем самым антагонизм Америки и Китая будет фактически закреплён законодательно», — подчёркивается в статье. Новый закон «О стратегической конкуренции» призван подчеркнуть предполагаемое «враждебное поведение» Китая, желающего, по мнению американских политиков, добиться «нечестных экономических преимуществ» и подчинить другие страны «своим политическим и стратегическим целям», пишет Project Syndicate.



«В реальности же этот закон намного больше рассказывает о самих Соединённых Штатах (причём крайне нелестно), чем о Китае», — отмечается в статье. Ведь ещё относительно недавно Америка довольно позитивно воспринимала экономическое развитие Китая, понимая, какие прибыльные возможности открывает перед ней это развитие. И даже после того, как Китай превратился в крупный политический и экономический центр, сменявшие друг друга администрации США обычно считали Китай стратегическим партнёром, а не конкурентом, напоминает автор.



Однако в последние годы отношение к Китаю как к «стратегическому сопернику» вышло на первый план в американской политике, а лидеры США начали выбирать конфронтацию вместо сотрудничества, подчёркивается в статье. Две особенности этого заметного «сдвига» бросаются в глаза: скорость произошедших изменений, а также степень единства простых американцев и американских лидеров в поддержке этой новой политики, сообщает Project Syndicate.



«Ирония в том, что отчасти корни этой проблемы лежат в крайней идеологической поляризации, не позволяющей американским политическим лидерам эффективно управлять страной и минимизировать социальные издержки структурной трансформации в эпоху глобализации и цифровизации», — отмечает автор. Такие провалы руководства усиливают недовольство и социальную напряжённость внутри США, что уже создало ранее благоприятную почву для избирательной кампании бывшего президента Дональда Трампа с его популистским лозунгом «Америка прежде всего», говорится в статье.



В предвыборной кампании Трампа тогда важнейшую роль сыграло очернение Китая — страны, которая, в отличие от США, «благоразумно управляла рисками экономической глобализации для минимизации издержек структурных изменений», констатирует автор. Причём этот важный элемент из доктрины Трампа сохранился даже после перехода власти к администрации Джо Байдена, подчёркивает Project Syndicate.



Парадокс заключается в том, что эти «антикитайские рассуждения» помогли найти некую общую почву в американской политической жизни — и сейчас всё больше американцев соглашаются с этой идеей, которая на практике «принесёт им намного больше вреда, чем пользы», предупреждает автор. По его мнению, вместо попыток очернять Китай Америке следовало бы сосредоточиться на поиске способов получения выгод от глобализации и технологического прогресса, а также на управлении рисками, возникающими из-за сопутствующих структурных сбоев.



И здесь невероятно полезным было бы, наоборот, развитие эффективного сотрудничества с Китаем — а также более широкая поддержка свободной торговли и экономической открытости, отмечается в статье. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время своего выступления в марте на специальной сессии Китайского форума развития в Пекине также подчёркивал, что позитивные двусторонние отношения в духе сотрудничества необходимы для мира и процветания во всём мире, напоминает автор. По его мнению, вряд ли кто-либо из ныне живущих американцев имеет больше опыта и авторитета в оценке китайско-американских отношений, чем Киссинджер, учитывая, что именно его секретная миссия в Пекине 50 лет назад привела к восстановлению дипломатических связей между двумя странами.



В своём выступлении Киссинджер также признал, что выстроить китайско-американские отношения, в которых сегодня нуждается мир, будет очень трудно, и отметил, что различия в истории и культуре двух «великих обществ» естественным образом приводят к различиям во мнениях, говорится в статье. При этом современные технологии, глобальные коммуникации и экономическая глобализация ещё больше усложняют путь к достижению консенсуса.



По мнению автора, Киссинджер не случайно назвал «современные технологии» одной из ключевых проблем — поскольку эти технологии «фрагментировали медиаландшафт» и ослабили роль традиционных СМИ. «Неточная, вводящая в заблуждение и ненадёжная информация сегодня может мгновенно распространяться среди огромной аудитории. Кроме того, она может быть целевым образом направлена на тех, кто с наибольшей вероятностью будет с ней согласен — и намеренно скрываться от тех, кто с ней будет не согласен», — поясняется в статье.



Такой подход усиливает рост интереса к «персонализации» информации — и радикально меняет стратегию конкуренции между СМИ, отмечает автор. В подобной среде нейтральные и взвешенные репортажи уже не привлекают столько же внимания, сколько «подстрекательские или идеологически мотивированные» сообщения, особенно если умные алгоритмы показывают их именно той аудитории, которой они потенциально интересны. В результате постепенно теряется роль СМИ в формировании единого фундамента из проверенных фактов, а вместе с ней отходит на второй план и стратегия обращения к «усреднённому избирателю», говорится в статье.



В прошлом, когда народные представления в основном формировались доминирующими СМИ, сохранение «сравнительной нейтральности» являлось наиболее эффективным методом конкуренции. А когда все избиратели обладали примерно одинаковым набором фактов, лучшей ставкой для политика становилось обращение к «усреднённому избирателю» — а не к тем, кто придерживается крайних и радикальных взглядов, поясняет автор.

Но поскольку сейчас американские СМИ переключились на «всё более пристрастную и узкоцелевую стратегию конкуренции», глубокая политическая поляризация внутри США стала практически неизбежной, подчёркивается в статье. А это, наряду с появлением у американских политиков новых стимулов для обращения к идеологическим крайностям, фактически ещё больше разобщает американское общество, усиливая нестабильность и конфликты, предупреждает автор.



Такая нестабильная ситуация в итоге лишает американских лидеров возможности оперативно реагировать и на новые вызовы на внешнеполитической арене, подрывая позиции Америки как глобального лидера, пишет Project Syndicate. В то время как Китай, по мнению автора, в целом смог избежать этой «ловушки современных технологий», ограничив экстремистские высказывания в онлайне и сдерживая атаки популистов на базовые ценности — хотя и здесь не обошлось без издержек и критики.



Однако на фоне волны негатива, который активно распространяют американские СМИ, американо-китайские отношения за последние несколько лет серьёзно откатились назад, а глобальная система свободной торговли практически оказалась на грани краха, констатирует Project Syndicate. По мнению Киссинджера, трудности восстановления китайско-американских отношений не должны отпугивать лидеров двух стран от попыток их восстановить — напротив, обе стороны сейчас должны приложить все усилия для того, чтобы начать вновь работать вместе.



Но для США эти усилия должны начинаться, в первую очередь, именно внутри страны, говорится в статье. «Реальная угроза для США исходит не от Китая, находящегося на подъёме; её создает неспособность самой же Америки ответить на вызовы современных технологий», — заключает Project Syndicate.