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Ведущий Fox News: нашу страну пытаются разрушить

Материал представлен в переводе ИноТВ
В прошлом году, когда все граждане США сидели дома на карантине, в стране произошёл резкий рост числа убийств: было совершено более 20 тыс. подобных преступлений, сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, произошло это потому, что американские политики начали активно выпускать на свободу преступников, в том числе приговорённых к пожизненному заключению. Карлсон убеждён в том, что эти политики таким образом пытаются разрушить Соединённые Штаты.
В прошлом году вся страна оказалась на карантине из-за коронавируса, который китайские учёные создали в лаборатории. Вы, возможно, подумали: раз больше людей оставалось дома, в стране стало безопаснее. Но нет, произошло обратное.

Для Соединённых Штатов это был один из самых опасных годов за последние несколько десятилетий. По данным ФБР, количество убийств в нашей стране выросло на 25%.
На самом деле, это, вероятно, заниженная цифра: у нас пока нет полных данных. Их мы узнаем позднее в этом году. Но на настоящий момент это означает, что в прошлом году у нас, в США, было более 20 тысяч убийств. Это самый высокий показатель за последние 26 лет — с 1995-го.

В крупных городах этот показатель был выше. Например, в Чикаго количество убийств выросло более чем на 50%, в Нью-Йорке — на 40%.

Один из экспертов Чикагского университета заявил, что в прошлом году произошёл, цитирую, «крупнейший рост насилия, который мы когда-либо наблюдали с 1960 года», т.е. за 61 год.

Почему же подобное произошло в тот самый год, когда люди были вынуждены сидеть по домам? Почему люди стали чаще друг друга убивать?

Гении из издания Vox в полном недоумении. Они написали цитирую: «Нам пока неизвестно, что спровоцировало этот всплеск насилия».

На самом деле нам известно. Преступность выросла, поскольку на улицах стало больше преступников. Людей было меньше, а преступников больше.

А почему на улицах было больше преступников? Потому что во время пандемии их выпустили политики. Согласно одному из докладов Минюста, в период с марта по июнь прошлого года 208500 заключённых по всей стране были тем или иным образом выпущены на свободу в ускоренном порядке.

В некоторых городах, таких как Нью-Йорк, на волю отправили половину всех заключённых. Их освободили, чтобы ограничить риски заражения среди осуждённых, т.е. ради их безопасности.

А как насчёт вашей безопасности? Никто не стал принимать это во внимание. По всей видимости, они посчитали, что для общества, для всех нас, будет лучше, если преступники окажутся на улице. А если эти преступники совершили новые преступления, например, увеличили статистику убийств на несколько тысяч случаев, то оно того стоило.

К июню, когда из тюрем были выпущены сотни тысяч человек, от коронавируса умерло целых 38 заключённых.

А это точно делалось для того, чтобы защитить их от пандемии?

Разумеется, сейчас, когда ситуация с коронавирусом потихоньку сходит на нет, вы можете подумать, что политики, наверное, прекратили выпускать преступников на улицы. Отнюдь нет. Они просто больше не используют коронавирус в качестве оправдания.

В прошлом месяце штат Калифорния объявил о том, что до досрочного освобождения были допущены 76 тысяч заключённых. Около четверти из них — лица, приговорённые к пожизненному заключению. Что нужно натворить, чтобы получить пожизненное в Калифорнии? Много чего. Вы явно не захотите жить по соседству с этими людьми. 76 тысяч человек!

Напомню, что это та самая Калифорния, где вам могут предъявить обвинения в совершении мелкого правонарушения и вас могут отправить за решётку на 90 дней, если вы нарушите режим самоизоляции.

А-а-а, теперь всё понятно: запираем всех нормальных, приличных, законопослушных людей под замок и выпускаем преступников.

Они пытаются разрушить нашу страну. Если бы они не пытались, то такого бы не происходило.

Дата выхода в эфир 22 мая 2021 года.
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