Ведущий Fox News: нашу страну пытаются разрушить

В прошлом году вся страна оказалась на карантине из-за коронавируса, который китайские учёные создали в лаборатории. Вы, возможно, подумали: раз больше людей оставалось дома, в стране стало безопаснее. Но нет, произошло обратное.



Для Соединённых Штатов это был один из самых опасных годов за последние несколько десятилетий. По данным ФБР, количество убийств в нашей стране выросло на 25%.

На самом деле, это, вероятно, заниженная цифра: у нас пока нет полных данных. Их мы узнаем позднее в этом году. Но на настоящий момент это означает, что в прошлом году у нас, в США, было более 20 тысяч убийств. Это самый высокий показатель за последние 26 лет — с 1995-го.



В крупных городах этот показатель был выше. Например, в Чикаго количество убийств выросло более чем на 50%, в Нью-Йорке — на 40%.



Один из экспертов Чикагского университета заявил, что в прошлом году произошёл, цитирую, «крупнейший рост насилия, который мы когда-либо наблюдали с 1960 года», т.е. за 61 год.



Почему же подобное произошло в тот самый год, когда люди были вынуждены сидеть по домам? Почему люди стали чаще друг друга убивать?



Гении из издания Vox в полном недоумении. Они написали цитирую: «Нам пока неизвестно, что спровоцировало этот всплеск насилия».



На самом деле нам известно. Преступность выросла, поскольку на улицах стало больше преступников. Людей было меньше, а преступников больше.



А почему на улицах было больше преступников? Потому что во время пандемии их выпустили политики. Согласно одному из докладов Минюста, в период с марта по июнь прошлого года 208500 заключённых по всей стране были тем или иным образом выпущены на свободу в ускоренном порядке.



В некоторых городах, таких как Нью-Йорк, на волю отправили половину всех заключённых. Их освободили, чтобы ограничить риски заражения среди осуждённых, т.е. ради их безопасности.



А как насчёт вашей безопасности? Никто не стал принимать это во внимание. По всей видимости, они посчитали, что для общества, для всех нас, будет лучше, если преступники окажутся на улице. А если эти преступники совершили новые преступления, например, увеличили статистику убийств на несколько тысяч случаев, то оно того стоило.



К июню, когда из тюрем были выпущены сотни тысяч человек, от коронавируса умерло целых 38 заключённых.



А это точно делалось для того, чтобы защитить их от пандемии?



Разумеется, сейчас, когда ситуация с коронавирусом потихоньку сходит на нет, вы можете подумать, что политики, наверное, прекратили выпускать преступников на улицы. Отнюдь нет. Они просто больше не используют коронавирус в качестве оправдания.



В прошлом месяце штат Калифорния объявил о том, что до досрочного освобождения были допущены 76 тысяч заключённых. Около четверти из них — лица, приговорённые к пожизненному заключению. Что нужно натворить, чтобы получить пожизненное в Калифорнии? Много чего. Вы явно не захотите жить по соседству с этими людьми. 76 тысяч человек!



Напомню, что это та самая Калифорния, где вам могут предъявить обвинения в совершении мелкого правонарушения и вас могут отправить за решётку на 90 дней, если вы нарушите режим самоизоляции.



А-а-а, теперь всё понятно: запираем всех нормальных, приличных, законопослушных людей под замок и выпускаем преступников.



Они пытаются разрушить нашу страну. Если бы они не пытались, то такого бы не происходило.



Дата выхода в эфир 22 мая 2021 года.