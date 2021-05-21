CBS: в США бьют рекорды продажи оружия — американцы боятся неопределённости

Продажи огнестрельного оружия в США растут ещё с начала пандемии, однако 2021 год может стать рекордным для оружейных магазинов, сообщает CBS News. Как отмечает телеканал, подобная тенденция связана не только с прошлогодними беспорядками и недавними массовыми убийствами, но и с неопределённым будущим законодательства о контроле за огнестрельным оружием.

По всем Соединённым Штатам растут продажи огнестрельного оружия, способствуя тому, что этот год может стать рекордным для оружейных магазинов. Крис Мартинес о том, с чем это связано.

Продажи в магазине Fuquay Gun & Gold в Северной Каролине не останавливаются с самого начала пандемии.

КЛЭЙ ОУСЛИ, владелец Fuquay Gun & Gold: Каждый раз, когда производятся стимулирующие выплаты, к нам выстраиваются очереди, которые заворачивают за угол.

По словам владельца Клэя Оусли, это самое оживлённое время за все 17 лет, что он продаёт огнестрельное оружие.

КЛЭЙ ОУСЛИ: В этом году огромное количество людей покупают огнестрельное оружие для защиты дома. Кроме того, в этом году наблюдается большой интерес к скрытому ношению огнестрельного оружия.

Мария Лэриос рассказала, что хочет приобрести оружие для самозащиты, учитывая прошлогодние беспорядки и недавние массовые убийства с применением огнестрельного оружия.

МАРИЯ ЛЭРИОС, покупательница: У меня ребёнок, и мне кажется, что я должна защищать себя.

Всё больше покупателей приходят в оружейные магазины по всей стране. По данным Федерального бюро расследований, за первые четыре месяца года было проведено почти 16 миллионов проверок по их базе для покупки огнестрельного оружия. Это на 31 процент больше, чем за тот же период в прошлом году.

Оружием интересуются американцы из всех демографических групп. Джозетт Северсон принадлежат магазин и тренировочный центр по обучению стрельбе в Северной Дакоте. По её словам, на занятия приходят всё больше пожилых людей.

ДЖОЗЕТТ СЕВЕРСОН, владелица оружейного магазина и тренировочного центра: Теперь несколько раз в неделю в 10 часов утра мы проводим занятия в клубе «Серебряная пуля», которые предназначены для людей старше 60 лет.

Множество покупателей также признаются, что опасаются будущего законодательства о контроле за огнестрельным оружием.

КЛЭЙ ОУСЛИ: Ситуация в нашей стране в этой области пока остаётся очень неопределённой, и это, совершенно точно, способствует росту продаж огнестрельного оружия.

На данный момент всё идёт к тому, что 2021 год станет рекордным.

Крис Мартинес, CBS News, Лос-Анджелес.

Дата выхода в эфир 19 мая 2021 года.