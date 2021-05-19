В чужой монастырь со своим уставом: Fox призывает вернуть принца Гарри на родину — нечего учить американцев жизни

Принц Гарри, который ранее прокомментировал в подкасте Первую поправку к американской конституции, должен быть с позором изгнан из США, заявил в эфире Fox News внештатный обозреватель канала Бен Доменеч. По мнению журналиста, слова принца ясно показали, что он не понимает основных ценностей Америки и не может участвовать в общественной жизни страны.

ВЕДУЩИЙ: (Цитирует принца Гарри.) «Я бы очень много чего хотел сказать о том, как я понимаю Первую поправку (к конституции США. — ИноТВ), но это всё безумие какое-то… Я не хочу, так сказать, заводить разговор о Первой поправке, потому что это очень масштабная тема, и я её не понимаю, ведь я здесь успел прожить совсем недолго — но ведь лазейки можно найти в чём угодно, а ещё вместо того, чтобы поддерживать то, что написано в законе, можно пользоваться тем, что там не написано.

Переехав в США меньше года назад, принц Гарри уже воспользовался свободой слова — и обрушился на свободу слова и на Первую поправку (которая её гарантирует. — ИноТВ). На его комментарии дал жёсткий ответ журналист Пирс Морган, который заявил, цитирую: «В этих его словах — как, впрочем, и во многих заумных и нелепых фразах, которые он изрыгает под влиянием Меган, — никакого смысла нет».

А у нас в гостях внештатный обозреватель Fox News и основатель сайта The Federalist Бен Доменеч. Привет, Бен!

БЕН ДОМЕНЕЧ, внештатный обозреватель Fox News: Приятно вас видеть!

Доброе утро! Спасибо, что к нам заглянули. Вы считаете, что эти слова принца Гарри — пустой трёп под влиянием Меган?

БЕН ДОМЕНЕЧ: Думаю, принц показал нам, что бывает, когда тебя держит в узде посредственная актриска и твои знания об основополагающих документах величайшей страны в мировой истории имеют соответствующую глубину.

Знаете, факт в том, что принца Гарри надо вымазать в смоле и перьях, а потом отправить обратно к бабушке. Этот человек не понимает значения вещей, которые делают Америку великой. И на мой взгляд, в данной ситуации он вновь показал, почему его ни одному американцу не стоит воспринимать всерьёз.

Одна из проблем с принцем Гарри в том, что он член комиссии Аспеновского института по дезинформации, которая занимается поиском различной дезинформации в СМИ — и входит он в её состав наряду с несколькими именитыми журналистами и другими уважаемыми людьми. Если он даже не знает, что такое Первая поправка, если он считает, что она «безумна», зачем он тогда участвует в работе выдающейся и уважаемой организации, предназначенной для борьбы с дезинформацией в СМИ? Всю эту ситуацию мы можем оценивать только как глупейшее недоразумение, и этому человеку нельзя позволять участвовать в общественной жизни США или принимать какие-то серьёзные организационные решения в плане СМИ, однако ему это позволяют.

Да, любопытно, что он хочет жить в нашей стране, но при этом убеждён, что наши неотъемлемые права — это «безумие». Может быть, он просто чего-то не понимает, как считаете? Ведь в Великобритании люди, обсуждая королевскую семью, выбирают выражения — и Пирс Морган в своей статье об этой ситуации пишет, что, по его мнению, он лишился работы в Великобритании отчасти именно поэтому. В какой-то степени мне его жалко, ведь сейчас он там никому не нужен — но он начал и здесь строить из себя изгоя, критикуя всё, что нам всем в Америке нравится. У вас есть такое ощущение?

БЕН ДОМЕНЕЧ: Королевская семья — это очередной прогнивший западный институт, который стал полным банкротом как с моральной, так и с финансовой точки зрения, и никакого сочувствия к принцу Гарри я не испытываю. Мне кажется, нам нужно его утопить в Бостонской бухте вместе с чаем. Ну правда, я подобное терпеть не намерен. Это полный абсурд. Он эти свои комментарии озвучил в подкасте актёра Дэкса Шепарда — и, как мне кажется, там ему самое место: ему нужно подкасты вести, и всерьёз его воспринимать никому не надо.



Просто за океаном ему постоянно всё сходило с рук, а здесь он получил встряску, ведь его теперь критикуют. Большое спасибо, что к нам заскочили, Бен!

БЕН ДОМЕНЕЧ: Очень приятно с вами увидеться!

Дата выхода в эфир 18 мая 2021 года.