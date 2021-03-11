Fox News: «вдохновляющий пример» — британский телеведущий отказался лгать и потерял работу

Жизнь западных знаменитостей непроста: за малейший проблеск свободомыслия толпа «интернет-фашистов» превратит их в изгоев, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако некоторых это не страшит. Так, британский телеведущий Пирс Морган отказался взять назад свои слова о супруге принца Гарри Меган Маркл и остался без работы, но при своём мнении.

По-видимому, все хотят быть публичными персонами, все хотят быть знаменитыми. Но если вы знамениты, вы сейчас несёте особое бремя. Если вы у всех на виду и если вы при этом хоть на краткий миг осмеливаетесь думать своей головой, с приблизительно стопроцентной вероятностью организованная группа фашистов в интернете попытается сломать вам жизнь. Они добьются вашего увольнения, они будут пикетировать ваш дом, они позаботятся о том, чтобы ваши дети были несчастны. Они делают это не потому, что им нравитесь или не нравитесь лично вы. Вы тут ни при чём, им нет до вас дела. Они делают это потому, что понимают: правда заразительна.



Как только кто-нибудь выдающийся с рупором начинает говорить правду, люди это слышат, и в скором времени всё здание лжи рушится, а у фашистов в интернете становится меньше власти. Все видят, какие они бесчестные отморозки. Им этого не хочется, поэтому они пытаются раздавить вас прежде, чем это случится. Это неизбежно. Вопрос в том, как вы реагируете на их попытки вас раздавить. Есть только два варианта, и оба как раз можно было наблюдать сегодня. Оба примера из Великобритании, потому что нападки на свободу слова и мысли — явление глобальное.



Вот первый пример. Уинстон Маршалл играет на банджо в потрясающей фолк-группе Mumford & Sons. Фашисты уже давно взяли Маршалла на карандаш: несколько лет назад он сказал что-то хорошее о Джордане Питерсоне. Это не значит, что Уинстон Маршалл правый, наверняка нет. Но это действительно указывает на возможное свободомыслие, которое, как мы отметили, является серьёзнейшей угрозой для обманно-промышленного комплекса. И наконец, на днях Уинстон Маршалл зашёл слишком далеко: он похвалил новую книгу Энди Нго об «Антифа». Нго называет «Антифа» тем, чем она и является: толпой уголовников. Но в наше время такое непозволительно, так ведь можно додуматься до того, что есть нечто неправильное в причинении людям вреда ради получения желаемого!



Они решили уничтожить Уинстона Маршалла. И сегодня у них это получилось. Маршалл опубликовал в Twitter следующее заявление, цитирую: «За последние несколько дней я смог лучше понять ту боль, которую я причинил, поддержав эту книгу». Очевидно, что он написал это под дулом пистолета, но всё равно ведь написал! Цитирую: «Я оскорбил не только многих людей, которых я не знаю, но и самых близких, включая моих товарищей по группе, и об этом я искренне сожалею. В результате моих действий, — то есть в результате того, что ему понравилась книга! — я на время прекращу выступать в составе группы, чтобы исследовать свою зашоренность». Конец цитаты.



Итак, Уинстон Маршалл уходит со своей работы. Ещё одна победа фашистов в интернете. Это одна модель поведения при нападках на свободу слова. Просто капитулировать. Большинство знаменитостей так и делают. Вы видите это изо дня в день. Парень, который раньше вёл (реалити-шоу. — ИноТВ) «Холостяк», может быть, больше никогда не найдёт работу. В чём же заключалось его преступление? Да никто даже не знает, что он сделал не так! Но он всё равно извинился.



Однако на эти нападки можно реагировать и по-другому. Пример подал наш друг Пирс Морган, который, как мы рассказывали вам в прошлом выпуске, просто ушёл с работы, с британской утренней передачи, после того как не смог в достаточной мере впечатлиться жалобами плаксивой герцогини из Лос-Анджелеса на тяжёлую жизнь. Пирс Морган знал, что должно было быть по сценарию: «О, бедная угнетённая герцогиня!» — но он отказался говорить по указке. Теперь он безработный.



Сегодня Пирс Морган опубликовал заявление, цитирую: «В понедельник я сказал, что не верю интервью, которое давала Опре (Уинфри, американской телеведущей. — ИноТВ) Меган Маркл. У меня было время, чтобы обдумать это мнение, и я всё равно не верю. Если вы поверили, ОК. Свобода слова — это то, за что я с радостью отдам жизнь. Спасибо за всю любовь, и за ненависть тоже. Я ухожу, чтобы проводить больше времени со своими мнениями».



Итак, подобно Уинстону Маршаллу, Пирс Морган сегодня без работы. Но в отличие от Уинстона Маршалла, Морган сказал правду. Он не позволил агрессивной толпе заставить его солгать. И это — вдохновляющий пример для всех нас. Пирс Морган только что напомнил миру, что есть вещи важнее, чем наличие работы. Например, ваше достоинство и самоуважение. История будет к нему благосклонна. Молодец, Пирс Морган!



Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года.